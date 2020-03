Esto es lo que les ocurre a tus células cuando el coronavirus las secuestra | Fotos

El reducido tamaño del coronavirus suele dificultar la tarea de captar sus partículas en imágenes. No obstante, valiéndose de un microscopio electrónico y coloreando las imágenes, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU (NIAID) logró mostrarlas desde una nueva perspectiva.

En estas imágenes se muestra cómo se ve el virus cuando invade a las células humanas e interactúa con ellas para obligarlas a reproducir su material genético dentro del organismo humano. En particular, se puede ver el preciso instante en que las partículas del SARS-CoV-2 rodean las células de un paciente contagiado por el virus y ponen en marcha el proceso de apoptosis: este consiste en la autodestrucción a la que obliga el virus a las células.

De esta manera el virus, tras adherirse a las células gracias a las proteínas en forma de púa que recubren sus partículas, consigue alterar la función natural que las células humanas tienen para que estas se dediquen a ayudar al virus a multiplicarse, creando copias de su ácido ribonucleico constantemente.

En palabras del doctor especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, William Schaffner, el material genético "secuestra el metabolismo de la célula y le dice, efectivamente, 'no hagas tu trabajo habitual. Tu trabajo ahora es ayudarme a multiplicarme'", tal y como cita The New York Times.

Anteriormente, además del propio NIAID, científicos rusos y chinos también obtuvieron fotografías del virus, gracias a las que ya se puedo determinar que el microorganismo tiene la capacidad de cambiar su forma en base a las condiciones ambientales.