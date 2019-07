Científicos revelan el secreto de la esperanza de vida

No importa si se trata de un humano o un ratón. El mecanismo sirve para todos los seres vivos.

"Hemos encontrado un patrón universal que explica la duración de la vida de las especies", dijo a El Mundo María Blasco, directora del trabajo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El descubrimiento ayudó a los investigadores a calcular la fórmula mediante la cual es posible determinar la expectativa de vida de un individuo.

Los científicos compararon los telómeros de humanos, elefantes, delfines, ratones, cabras, gaviotas y otros representantes de la fauna.

Resultó que cuanto más rápido se acortan los extremos de los cromosomas, más corta es la vida media.

Los científicos señalaron que existen especies con telómeros largos, pero con una vida útil corta, por lo que el papel principal es la velocidad de la destrucción de los mismos.

Los telómeros humanos pierden 70 pares de bases por año; mientras que los del ratón, 7.000 pares de bases. Al mismo tiempo, los ratones, que tienen telómeros mucho más largos que los humanos, viven solo unos dos años.