El 'superhéroe' del mundo animal: ¿es este roedor inmortal?

Las ratas topo desnudas son las verdaderas 'superhéroes' del mundo animal: tal como descubrieron los biólogos de Google, estos roedores no envejecen de la manera convencional y con la edad no aumenta su riesgo a morir.

Estos mamíferos son conocidos por su excepcional longevidad, alta sociabilidad, resistencia al cáncer y otras enfermedades, así como por sobrevivir bajo condiciones de poco oxígeno. En un artículo publicado por la revista eLife, los científicos descubrieron un nuevo 'superpoder' de las ratas topo desnudas: la capacidad de no envejecer.

Las teorías que explican las causas del envejecimiento se dividen en dos tipos. La primera sugiere que en los seres vivos existen mecanismos que determinan la longevidad. En otros se considera que el envejecimiento es consecuencia de mutaciones, fallos y deterioros de los sistemas de 'reparación' de las células acumuladas a lo largo del tiempo. En este caso, el riesgo de muerte aumenta con la edad.

De acuerdo con la ley de mortalidad Gompertz-Makeham, cada ocho años de vida —una vez superada la pubertad— la probabilidad de muerte humana se duplica.

Sin embargo, Rochelle Buffenstein y sus colegas de Calico, empresa subsidiaria de Google, han demostrado que la mortalidad de estos roedores se salta esta ley por completo.

Tras décadas de investigación, los científicos recopilaron estadísticas de un total de 3.299 ratas topo desnudas, encontrando que la probabilidad de muerte en adultos es de aproximadamente 0,0001% independientemente de la cantidad de años vividos.

Una hipótesis afirma que la causa se debe a que el organismo de la rata topo desnuda es especialmente eficiente reparando el daño que sufre su ADN. De acuerdo con el portal Gizmodo, "sus células, por ejemplo tienen muchas más proteínas chaperonas que las de otros mamíferos. La función de estas proteínas es precisamente ayudar a otras proteínas a plegarse correctamente para evitar mutaciones que puedan devenir en enfermedades como el cáncer".

Se convierten en adultos con alrededor de seis meses y la vida promedio en el laboratorio es de aproximadamente seis años, lo que, por cierto, excede la esperanza de vida de todos los demás roedores, especialmente de roedores de tamaño similar. En este caso, algunas ratas topo desnudas sobreviven más de 30 años, incluso mantienen la capacidad de aparearse.

"Nuestro trabajo muestra que no envejecen como lo hacen otros mamíferos y muestran casi ningún signo de envejecimiento, o no los muestran en absoluto. El riesgo de mortalidad no aumenta en ellos incluso cuando el animal es 25 veces mayor con respecto a la edad de la pubertad. Esto nos convence una vez más de la exclusividad de las ratas topo desnudas", subraya Buffenstein.

Los investigadores creen que los roedores envejecen, pero lo hacen de manera atípica. Una de las teorías sostiene que después de 20 o 30 años de edad, ya no pueden reparar el cuerpo, por lo que se desgasta más rápidamente.

