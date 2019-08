The Guardian se disculpa: más vale tarde que nunca

El periódico británico The Guardian se ha disculpado por haber acusado injustamente a Sputnik de difundir información falsa. Aunque lo ha hecho cuatro meses después del incidente.

El motivo de la acusación fue una foto hecha por el corresponsal de Sputnik en Francia de la catedral de Notre Dame en llamas. En ese momento delante del edificio estaban dos jóvenes sonrientes de aspecto oriental que pasaban bajo el cordón policial. La foto fue distribuida en Internet y utilizada por los usuarios de las redes sociales como prueba de que los musulmanes estaban celebrando la tragedia.

Mientras tanto, algunos medios de comunicación occidentales acusaron a Sputnik de intentar influir en la opinión pública hacia los musulmanes, The Guardian entre ellos. El periódico aseguraba que la foto era falsa. No obstante, Sputnik demostró desde el primer momento que la imagen era auténtica.

Sin embargo, no fue hasta cuatro meses después que The Guardián admitió que estaba equivocado.

"La precisión es importante para nosotros, así que si eres fan de nuestro proyecto Fake o for real, por favor lee lo siguiente: en la edición del 19 de abril asumimos que una foto muy difundida tomada durante el incendio de Notre Dame fue editada. Fuimos contactados por el titular de los derechos del autor de la foto, y admitimos que la foto no ha sido editada. Nos disculpamos por alegar lo contrario", dice el post de The Guardian publicado en su cuenta de Instagram.