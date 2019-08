The Guardian se disculpa con Sputnik por acusaciones de noticias falsas

El corresponsal de Sputnik France tomó una foto que muestra la catedral de Notre Dame en llamas, y frente a ella hay dos jóvenes sonrientes de aspecto oriental, que pasan bajo un cordón policial.

© Foto: Instagram/The Guardian La corrección de The Guardian disculpandose con Sputnik France

No se hicieron comentarios sobre la foto. La fotografía se difundió en internet y algunos usuarios de las redes sociales la usaron como evidencia de que los musulmanes supuestamente celebraban la tragedia. Mientras tanto, algunos medios occidentales acusaron a Sputnik de tratar de influir en la actitud de la sociedad hacia los musulmanes.

El 19 de abril The Guardian publicó la foto en su colección Fake or for Real en Instagram. El periódico clasificó la imagen como una noticia falsa, citando la opinión de expertos estadounidenses que afirmaron que la foto había sido editada.

No obstante, Sputnik proporcionó la evidencia de que la imagen es genuina.

"La precisión es importante para nosotros, por lo que si es seguidor de nuestro proyecto Fake or for Real (falso o real), lea lo siguiente: en la edición de Fake or for Real del 19 de abril, dijimos que la fotografía tomada durante el incendio en Notre Dame fue editada. El titular de los derechos de autor de la foto nos contactó y reconocemos que la foto no fue editada. Pedimos disculpas por decir lo contrario", dice una publicación que colgó The Guardian en Instagram Stories.

Sin embargo, cuatro meses después del incidente es que el diario The Guardian admite que se equivocó.