Australia descarta los rumores sobre el despliegue de misiles de EEUU

"No nos lo han pedido, esto no se está considerando, esto no nos lo han propuesto. Creo que puedo trazar una línea debajo de todo eso", declaró Morrison durante una conferencia de prensa al referirse a los rumores de que EEUU busca desplegar sus misiles en Darwin.

Durante una reunión celebrada el 4 de agosto del 2018, la ministra de Defensa de Australia, Linda Reynolds, preguntó al recién nombrado secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, acerca del posible despliegue.

"Usted puede esperar que el secretario de Defensa de EEUU analice todos estos temas a la luz de lo que ocurre en el Indo-Pacífico", declaró Reynolds a la cadena australiana ABC Radio National.

A su vez, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, comunicó que EEUU constantemente evalúa la manera en la que se defiende a sí mismo, a Australia y a la región, incluido el tema relacionado con el despliegue de los sistemas de misiles.

"Ahora, nosotros hacemos las cosas que necesitamos hacer para crear estabilidad y paz, y a medida que hagamos estas cosas evaluaremos si hay que poner ciertos sistemas y ciertos misiles en ciertos países", declaró Pompeo durante su visita a Sidney.