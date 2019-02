Canadá, nuevo estado de EEUU

"Durante largo tiempo, la redacción ha intentado entender lo que pudo haber pasado [para que no nos acreditaran], y no pudimos encontrar nada, no nos vino nada a la cabeza. Quizás es debido a los artículos críticos que publicamos sobre la política exterior de Canadá (…) Lo más crítico que encontramos (…) creo que lo escribió uno de nuestros redactores, quien dijo que Canadá se había convertido en el 51 estado de EEUU", ha dicho la directora de la agencia estatal.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores canadiense dijo al corresponsal de Sputnik en Ottawa (Canadá) que a la agencia rusa se le había denegado la acreditación para la reunión del 4 de febrero del Grupo de Lima en la capital canadiense porque "no había sido cordial" con la titular de Exteriores, Chrystia Freeland.

