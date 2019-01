La amenaza de Trump no amedrenta a Turquía

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con "devastar" la economía turca. Ankara, por su parte, afirmó no tener miedo a las amenazas estadounidenses.

"Devastaremos económicamente Turquía si ellos atacan a los kurdos", escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter el 14 de enero.

© Sputnik / Fuad Safarov El ministro turco de Exteriores critica a Trump por amenazar a Ankara en Twitter

La respuesta turca no se hizo esperar. Ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, afirmó que "no se puede discutir estos temas a través de las redes sociales". Sin embargo, agregó que Ankara no tiene miedo a las amenazas.

"La cooperación con los terroristas no llevará a ninguna parte; mejor nos quedamos con hambre, sin comida ni agua, pero hacemos todo lo necesario; EEUU y todos los demás países deben mostrar suficiente respeto hacia Turquía", subrayó el canciller turco.

