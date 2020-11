Corea del Sur arresta a dos extranjeros por pegar carteles en la embajada de Francia

Los dos arrestados de 25 años y cuya nacionalidad no ha sido desvelada, habrían pegado el 1 de noviembre cinco carteles con mensajes como "No ignoren a los musulmanes", "No destruyan nuestra religión" o "Quien toma la espada, a espada morirá". En uno de los carteles aparece la imagen del presidente francés, Emmanuel Macron, marcada con una equis roja.

"La Policía está investigando la relación entre los dos sospechosos, sus motivos y una posible conexión con el terrorismo", indicó un portavoz policial, al que cita la agencia.

El funcionario agregó que se estudia también reforzar la seguridad de las otras misiones diplomáticas en Seúl.

Francia vivió en octubre un brote de violencia por las caricaturas del profeta Mahoma.

El 16 de octubre, un refugiado musulmán decapitó a un profesor en las afueras de París por mostrar a sus alumnos las imágenes que se mofan de Mahoma, la figura más sagrada del islam. Días después, el presidente Macron declaró que Francia "no renunciará a las caricaturas de Mahoma" alegando la libertad de expresión, lo que levantó una ola de críticas de los países musulmanes.

Dos semanas después, el 29 de octubre, otro refugiado musulmán apuñaló a tres personas en una iglesia cristiana en Niza causándoles la muerte.