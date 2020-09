El canciller pakistaní descarta el diálogo con la India por su postura hacia Cachemira

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores pakistaní, Shah Mahmood Qureshi, dijo a Sputnik que no ve perspectivas para el diálogo con la India mientras mantiene su postura actual sobre la disputada región de Cachemira.

"Tal como están las cosas hoy, no veo posibilidades de reconciliación o conversaciones bilaterales con la India. No lo veo. Por la forma en que tratan o maltratan a los cachemires. Las autoridades paquistaníes no se comprometerá con la India hasta y a menos que cancele las acciones emprendidas el 5 de agosto de 2019", declaró Qureshi en una entrevista que concedió a Sputnik tras unas reunión de cancilleres de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Cuando se le preguntó si Pakistán consideraba la opción de gobernanza conjunta para Cachemira, el ministro dijo que "ya no está sobre la mesa".

"Por la actitud india, por su actitud beligerante, por la nueva mentalidad que impera en Nueva Delhi. La mentalidad de Akhand Bharat [India indivisible], ese enfoque expansionista, hegemónico que amenaza a la paz y la estabilidad en la región", agregó.

Las tensiones entre Nueva Delhi e Islamabad, que libraron cuatro guerras desde la partición de la India en 1947 y mantienen hasta hoy la disputa sobre Cachemira, fueron en aumento tras el ataque terrorista de febrero de 2019 a un convoy policial en la parte india del valle y la revisión del estatus de Jammu y Cachemira varios meses después.

El 5 de agosto de 2019, la India abolió la autonomía del estado de Jammu y Cachemira y al día siguiente aprobó la división de esta entidad en dos territorios a partir del 31 de octubre del mismo año.

Pakistán se opuso resueltamente al cambio unilateral del estatus, alegando que Cachemira es reconocida internacionalmente como territorio en disputa.