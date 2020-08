La Armada de China se prepara para realizar ejercicios militares cerca de Taiwán

La primera fase del ejercicio iniciará el 11 de agosto y tendrá una duración de tres días. La segunda etapa del ejercicio se llevará a cabo del 16 al 17 de agosto.

Las fuentes militares oficiales en la Armada de China no proporcionaron detalles acerca de las maniobras. De momento, lo único que se dio a conocer es que se realizarán disparos de entrenamiento, por lo que las embarcaciones que no participen del ejercicio tienen prohibido navegar en el área previamente designada.

"El ejercicio con disparos reales en el archipiélago de Zhoushan en el mar de la China Oriental tiene como objetivo demostrar la determinación de China de defender la soberanía nacional y oponerse a la independencia de Taiwán. La situación en el estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional es tensa, pero hay más riesgos en el estrecho de Taiwán", subrayó Zhou Rong, analista de la cuestión taiwanesa en la Universidad Renmin de China, en diálogo con Sputnik.

Los ejercicios en el mar de la China Oriental se llevarán a cabo en un contexto de creciente confrontación entre Estados Unidos y China, incluidas provocaciones militares y políticas de la parte norteamericana utilizando la carta de Taiwán. Comenzarán justamente al mismo tiempo que transcurre en Taiwán la visita oficial del secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar.

"La situación actual muestra que las acciones de Tsai Ing-wen [líder política de Taiwán] son cada vez más desafiantes. Llegó al punto de invitar a miembros del gabinete de la Administración estadounidense a Taiwán. Estados Unidos, mientras tanto, socava cada vez más abiertamente el espíritu de los 'tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses', empujando directamente a Taiwán hacia la independencia, hacia la confrontación con China continental", apuntó el experto.

Zhou Rong considera que, en estas condiciones, China debe frenar las pretensiones taiwanesas y asegurarse de que la isla no pase de las provocaciones verbales a las acciones prácticas.

"Si alguien se atreve a declarar la independencia de Taiwán, el Ejército chino defenderá la soberanía nacional y la integridad territorial del país a cualquier precio. Sin embargo, creo que Estados Unidos no tendrá el coraje de utilizar un incidente en el estrecho de Taiwán para una confrontación militar directa con China", afirmó el analista.

Reforma militar china

En una entrevista con Sputnik, Pavel Kamennov, experto del Instituto Ruso del Lejano Oriente, calificó los venideros ejercicios de China como una de las etapas en la implementación de una reforma militar en la nación asiática.

"En 2020, China debe concluir una reforma militar, la cual incluye la reforma del más alto mando militar: la disolución de los antiguos distritos militares y la creación sobre su base de comandos del Ejército chino en los teatros de operaciones. En particular, se creó el Comando Oriental, que debe participar en estos ejercicios. Este comando incluye tanto las fuerzas terrestres como la fuerza aérea, mientras los comandos del este y del sur incluyen sus respectivas flotas", detalló.

Según Kamennov, esta es la primera vez en la historia en que los chinos practicarán operaciones conjuntas de las ramas de las Fuerzas Armadas. Anteriormente, las fuerzas terrestres siempre habían desempeñado un papel predominante. Sin embargo, con base en la experiencia mundial de los conflictos armados de las últimas décadas, China ha modernizado por completo su sistema militar, apuntó el experto.

"Creo que en los venideros ejercicios se practicarán operaciones de combate conjuntas de la Flota del Este, de las fuerzas terrestres y la Fuerza Aérea. A juzgar por sus últimas declaraciones, el presidente de China, Xi Jinping, concede una importancia primordial al desarrollo de operaciones conjuntas de las ramas de las fuerzas armadas", concluyó Kamennov.

Show militar de EEUU

Luego de la realización de las maniobras chinas en el mar de China Oriental, se llevará a cabo en el océano Pacífico el ejercicio militar multinacional liderado por Estados Unidos RIMPAC. El diario chino Global Times llamó "show militar" a esas maniobras que se realizarán del 17 al 31 de agosto.

El medio señaló que desde el país norteamericano se enviaron invitaciones a 25 países. La negativa en participar de las maniobras, debido a la pandemia de COVID-19, representaría, según GT, un cuestionamiento del liderazgo estadounidense en el ámbito militar, por lo que aquellos que rechacen participar deben estar atentos a las posibles consecuencias de su decisión.

El diario subrayó que países como Japón y Corea del Sur "no se atreven a decir no a Estados Unidos" debido a la actitud dura y a las implacables sanciones del país norteamericano no solo contra sus oponentes, sino también contra sus aliados.

Global Times considera que Estados Unidos tratará de enviar señales de confrontación a sus rivales estratégicos a través del ejercicio RIMPAC. Sin embargo, los aliados de EEUU pueden ser reacios a seguir su ejemplo, por lo que, en términos de establecer el objetivo imaginario del simulacro, es probable que las fuerzas de EEUU lleven a cabo un "espectáculo de un solo hombre".