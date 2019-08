El aeropuerto de Hong Kong asigna dos áreas especiales para manifestantes

Los no pasajeros y otras personas no autorizadas no podrán entrar en la sala de salidas. También se prohíbe realizar manifestaciones en la sala de llegadas, salvo dos áreas designadas cerca de las salidas en ambos extremos, lejos del flujo de viajeros.

Cualquier persona que merodee o impida a representantes de la autoridad o de la empresa de seguridad aeroportuaria Avseco ejecutar la orden judicial también se considerará como infractor.

Las concentraciones en, uno de los más concurridos del mundo, provocaron la suspensión de centenares de vuelos desde el pasado 9 de julio.

Hong Kong vive desde el 9 de junio una oleada de protestas cuyo detonante fue la controvertida ley de extradición que permitiría entregar a los prófugos de la justicia a Taiwán, Macao y la China continental.

Los críticos de esta normativa temen la entrega de disidentes políticos a Pekín.

A mediados de junio, el Gobierno de Hong Kong suspendió la polémica ley, pero se negó a revocarla por completo, por lo que las protestas y los choques entre las fuerzas del orden y los manifestantes continúan.