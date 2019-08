La Policía tailandesa busca a 10 personas por reciente oleada de bombas en Bangkok

"Hoy por hoy la investigación determinó a más de 10 sospechosos, todos ellos están siendo buscados", afirmó Chan-o-cha.

Agregó que no hay información alguna sobre la motivación detrás de las explosiones. Al mismo tiempo el primer ministro pidió a los medios que no publiquen información no verificada al respecto.

"Es necesario esperar un poco, los resultados de la investigación serán anunciados", dijo.

Chan-o-cha precisó que la semana pasada en el país ocurrieron 12 explosiones, seis de ellas con el uso de dispositivos incendiarios.

El 2 de agosto varias explosiones se produjeron en zonas céntricas de la capital tailandesa.

En el área de las tres primeras explosiones se ubican edificios en los que se celebraban reuniones ministeriales de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus socios como Rusia, Estados Unidos, China y otros países, así como la UE.

También se escucharon explosiones cerca de la sede del Estado Mayor General de Tailandia y en el recinto de las oficinas gubernamentales que se encuentra en la periferia norte de Bangkok.