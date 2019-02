Dos destructores lanzamisiles de EEUU pasan a 12 millas de las islas reclamadas por China

La operación se llevó a cabo "para desafiar reclamaciones excesivas y preservar el acceso a las vías marítimas conforme al derecho internacional", explicó el portavoz de la 7Flota de EEUU, Clay Doss, un portavoz de la séptima flota de la Marina de los Estados Unidos, dijo a CNN.

El portavoz subrayó que "EEUU volará, navegará y operará donde lo permitan las leyes internacionales".

"Eso es cierto tanto en el mar del Sur de China como en otros lugares del mundo", agregó.

La operación es la segunda que EEUU reconocer haber realizado en el mar del Sur de China en lo que va este año. En enero pasado, el destructor USS McCampbell navegó a menos de 12 millas náuticas de las islas Paracelso. En aquella ocasión, China acusó a EEUU de invadir sus aguas territoriales, y dijo que había desplegado misiles "capaces de atacar barcos medianos y grandes".

Pekín reclama el derecho a construir instalaciones militares en el archipiélago Spratly (Nansha, en chino), un centenar de islotes y arrecifes esparcidos en un área de más de 400.000 kilómetros cuadrados en este mar.

El archipiélago es objeto de litigio entre China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam que han ocupado algunas islas y reclaman partes o la totalidad de este territorio. También Brunéi ha marcado su presencia en algunos arrecifes del archipiélago, sin reclamarlos formalmente.

La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de "la línea de nueve puntos" en el mar del Sur de China.

Además dispuso que Spratly no son islas y no conforman una zona económica exclusiva, pero China respondió que no reconoce y no acepta ese dictamen de La Haya.