Trump reconoce que no puede confirmar cese del programa nuclear de Pyongyang

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, reconoció que no sabe si Corea del Norte cesó su programa nuclear.

Preguntado en una entrevista con la cadena CBS, si es verdad que Corea del Norte no eliminó ni una arma y es capaz de fabricar nuevos misiles, Trump respondió "nadie realmente lo sabe".

"Entretanto, no han probado ni un misil, no han ensayado ni un cohete, y sin duda alguna no han llevado a cabo ni una prueba nuclear", agregó.

© AFP 2018 / Pedro Ugarte Kim rehusó a presentar a Pompeo la lista de instalaciones nucleares en julio

El 12 de junio pasado, Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, mantuvieron en Singapur un histórico cara a cara.

En la declaración conjunta firmada durante este encuentro, Kim reafirmó su compromiso con la desnuclearización total de la península de Corea, mientras que Trump prometió garantías de seguridad a Pyongyang.

Además, ambos líderes acordaron tomar medidas para normalizar las relaciones entre las dos naciones.

El 7 de octubre pasado el líder norcoreano y el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, acordaron establecer grupos de trabajo para organizar la segunda cumbre Trump-Kim.

Te puede interesar: Trump quiere reunirse con líder norcoreano tras elecciones de noviembre en EEUU