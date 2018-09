Pompeo examina con ministro de Defensa filipino la situación en el mar del Sur de China

"El secretario de Estado Pompeo y el ministro Lorenzana abordaron la cooperación sobre los desafíos a la seguridad regional, incluida la militarización del mar del Sur de China y la amenaza del terrorismo", dijo Nauert.

© AFP 2018 / HOANG DINH Nam EEUU utiliza las ambiciones marítimas del Reino Unido contra China

Agregó que "también discutieron los esfuerzos para lograr la desnuclearización de Corea del Norte".

"El secretario de Estado Pompeo subrayó que EEUU está listo para continuar apoyando firmemente la modernización de las Fuerzas Amadas de Filipinas", añadió la portavoz.

Varias áreas del mar del Sur de China, en particular las islas Paracelso y Spratly, son disputadas por países de la cuenca.

Pekín controla las islas Paracelso, reclamado por Taiwán y Vietnam, y reivindica el derecho a construir instalaciones militares en el archipiélago Spratly.

© REUTERS / Pekín pide a EEUU abandonar enfoque selectivo al problema del mar del Sur de China

El archipiélago —un centenar de islotes y arrecifes esparcidos en un área de más de 400.000 kilómetros cuadrados— es objeto de litigio entre China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam que han ocupado algunas islas y reclaman partes o la totalidad de este territorio. También Brunéi ha marcado su presencia en algunos arrecifes del archipiélago, sin reclamarlos formalmente.

La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de "la línea de nueve puntos" en el mar del Sur de China.

Te puede interesar: ¿Pekín cierra el mar de China Meridional a EEUU?

Además dispuso que Spratly no son islas y no conforman una zona económica exclusiva, pero China respondió que no reconoce y no acepta ese dictamen de La Haya.