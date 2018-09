Pekín insta a Tokio a no minar la paz en el mar del Sur de China

"China exhorta a los países externos a la región a que respeten los esfuerzos regionales encaminados a encontrar una solución política, dialogada, a los litigios en el mar del Sur de China, insiste en que sean cautos en sus acciones y eviten los pasos que minan la paz y la estabilidad regionales", declaró el portavoz adjunto de la Cancillería, Geng Shuang.

El submarino Kuroshio, de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, realizó este 17 de septiembre una visita a Cam Ranh, un puerto estratégico en la costa vietnamita del mar del Sur de China.

El sumergible, con una tripulación de 80 personas, zarpó el 27 de agosto de la base de Kure junto con tres portahelicópteros de la clase Izumo que se quedarán hasta finales de octubre en el área de ejercicios navales en el mar del Sur de China y el océano Índico.

El Ministerio de Defensa de Japón, en su Libro Blanco de la Defensa Nacional publicado a finales de agosto, señaló que "la escalada unilateral de actividades militares de China representa un motivo de fuerte preocupación para la región".

Desde los años 70, Tokio y Pekín mantienen una disputa en el mar de la China Oriental por las islas Senkaku, como se conocen en Japón, o Diaoyu, según su denominación china.

También varias áreas del mar del Sur de China, en particular las islas Paracelso y Spratly, son disputadas por países de la cuenca.

Pekín controla las islas Paracelso, reclamado por Taiwán y Vietnam, y reivindica el derecho a construir instalaciones militares en el archipiélago Spratly.

El archipiélago —un centenar de islotes y arrecifes esparcidos en un área de más de 400.000 kilómetros cuadrados— es objeto de litigio entre China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam, que han ocupado algunas islas y reclaman partes o la totalidad de este territorio. También Brunéi ha marcado su presencia en algunos arrecifes del archipiélago, sin reclamarlos formalmente.

La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de "la línea de nueve puntos" en el mar del Sur de China.

Además dispuso que Spratly no son islas y no conforman una zona económica exclusiva, pero China respondió que no reconoce y no acepta ese dictamen de La Haya.