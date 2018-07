¿Quién puede participar en la desnuclearización de Corea del Norte?

"Es importante tener en cuenta los puntos del Tratado de No Proliferación Nuclear cuyo artículo 1 estipula que las potencias nucleares se comprometen a no traspasar a nadie armas nucleares, y el artículo 2 dice que los Estados que no poseen armas nucleares se comprometen a no recibir de nadie armas nucleares ni nada que esté relacionado con tales armas, por tanto partimos de que el desarme nuclear es una materia de la que pueden ocuparse solo las potencias nucleares: Rusia, EEUU, Francia, el Reino Unido y China", afirmó.

Al comentar la iniciativa del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, de crear una nueva organización internacional responsable del desarme nuclear de Corea del Norte, el alto diplomático dijo que "ideas semejantes requieren una concreción y una justificación profunda".

A la vez recordó que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no tiene mandato para el desarme nuclear y se dedica a supervisar el programa nuclear pacífico de los Estados con el fin de evitar el traspaso de tecnologías nucleares pacíficas al ámbito militar.

Las dos Coreas, China, Japón, Estados Unidos y Rusia mantuvieron de 2003 a 2007 conversaciones para la desnuclearización de la península. Las negociaciones a seis bandas se vieron paralizadas en 2009 después de que Pyongyang, molesto por el endurecimiento de las sanciones internacionales en respuesta a sus pruebas nucleares y de misiles, se negó a continuar el diálogo.

Tras la cumbre del pasado 12 de junio entre EEUU y Corea del Norte, el dirigente norcoreano, Kim Jong-un, reafirmó su compromiso con la desnuclearización total de la península de Corea, mientras que el presidente de EEUU, Donald Trump, prometió garantías de seguridad a Pyongyang.

El 18 de junio, EEUU y Corea del Sur anunciaron la suspensión de su tradicional simulacro conjunto Ulchi Freedom Guardian, para contribuir al proceso de normalización en la península.

Por su parte, Corea del Sur pospuso indefinidamente el ejercicio de puestos de mando Taegeuk, cuya edición anual, de tres días de duración, debía haber comenzado a finales de junio.

Semanas antes de la cumbre, Corea del Norte desmanteló su polígono de pruebas nucleares en Punggye-ri.