Organización de Periodistas Iberoamericanos premia a comunicador cubano

"Recibí la noticia de este premio con mucha emoción y tremendo cariño. Nunca olvidaré que dediqué 8 de mis 42 años de vida profesional, (2005-2009 y 2012-2016), a trabajar en Rusia haciendo todo tipo de periodismo", declaró Petinaud a esta agencia.

© AP Photo / Javier Galeano Esta es la historia del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

La ceremonia de reconocimiento será el 31 de este mes en los predios de la Universidad Nacional de Investigación (Escuela Superior de Economía) de Moscú.

Actualmente, Petinaud forma parte de la Agencia Informativa Prensa Latina, pero en 2017 fungió como colaborador permanente en Cuba de la agencia de noticias rusa Sputnik.

"Puedo asegurar que fue tremenda escuela trabajar para esta agencia rusa, porque Sputnik tiene como una brújula; como afirma su slogan, busca decir lo que otros callan, algo que hace con un alto nivel de profesionalismo", comentó el periodista laureado por la OPI.

"Mis colegas de Sputnik en la Mesa Américas tienen una alta talla, son profesionales muy exigentes, y a pesar de mis más de 40 años de oficio, me exigió a hacer un mayor esfuerzo, algo que me influyó y me dejó aprender mucho", agregó.

También expresó sentirse orgulloso de pertenecer al equipo periodístico de Prensa Latina.

"Es una agencia fundada hace 60 años, un paradigma de otros medios, como la multinacional Telesur; que lleva adelante la idea que tuvieron Ernesto 'Ché' Guevara, Fidel Castro y Jorge Ricardo Massetti hace seis décadas, de poner la información al servicio de la verdad y luchar por ella ".

© Sputnik / Miguel Fernández "Difundir y defender la verdad es una tarea pendiente para medios de América Latina"

Petinaud insistió que este premio se lo dedica a sus amigos y colegas rusos de Sputnik que murieron en Ucrania durante los acontecimientos ocurridos en Donbás, entre ellos Andréi Stenin, caído en 2014 cuando cubría la guerra en Ucrania.

"Este premio es un homenaje a ellos", afirmó.

Entre las personalidades galardonadas este año con la condición de Personalidad Iberoamericana del Año están, además, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente de Guinea Ecuatorial; y los comunicadores Vladímir Zayemski, de Rusia; Juan Pablo Duch y Lily Luna Martínez, de México; Mauricio Al. Ampuero, de Chile; Basilio Sánchez y Vladimir Villegas, de Venezuela.