Expresidente brasileño Cardoso desmiente apoyo a Haddad para segunda vuelta electoral

© REUTERS / Rodolfo Buhrer Haddad se dirige a fuerzas democráticas de Brasil para hacer frente a Bolsonaro

"Fui mencionado en un medio de comunicación diciendo que apoyaría a uno de los candidatos a la presidencia en este segundo turno (…) No tengo la menor intención de apoyar el reaccionarismo cultural de Bolsonaro y no me siento a gusto engordando el caudal petista que nos trajo al desastre económico y a la corrupción sistémica como base de sustentación de poder", dijo en referencia al PT.

Cardoso es el presidente de honor del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal formación de la derecha moderada, y se esperaba que expresara su apoyo a Haddad de cara a la segunda vuelta.

El ultraderechista Bolsonaro (PSL) obtuvo en la primera ronda el 46% de los votos, frente al 29,2% de Haddad, y ambos se enfrentarán de nuevo en la segunda vuelta prevista para el 28.

Te puede interesar: "Es peligroso que un antiliberal como Bolsonaro sea presidente de Brasil"