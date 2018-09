"La invasión de Venezuela por EEUU sería semejante en escala a la de Irak"

Cuando en agosto de 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo no excluir la opción militar para atajar la crisis venezolana, se levantó una oleada de rechazo tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Sin embargo, por ahora no deja de ser una opción y, de hecho, muchos se muestran contrarios a ella, publica Business Insider.

A pesar de que todavía no hay tropas estadounidenses en territorio venezolano, la idea está sobre la mesa, o como mínimo, en la cabeza del presidente estadounidense. Al menos a juzgar por la reunión que mantuvo con un equipo del Departamento de Defensa en verano de 2018 en la que preguntó por las opciones para intervenir militarmente. El presidente puso de ejemplo las intervenciones militares de Granada y de Panamá, las cuales, a su juicio, fueron todo un éxito.

Desde agosto, otras voces dentro de la Casa Blanca también se han mostrado partidarias de usar la fuerza militar. Como recuerda Business Insider , también a finales de agosto el senador republicano por Florida, Marco Rubio —y consejero de Trump en temas de América Latina— afirmó que el estado en el que se encuentra Venezuela había convertido al país en un territorio que desestabiliza la región y, por tanto, también Estados Unidos.

"Creo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solo se utilizan si existe una amenaza para la seguridad nacional", dijo Rubio, para luego añadir que existían argumentos suficientes para creer que "Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza para la región y para Estados Unidos".

Sin embargo y a pesar de que pueda resultar una amenaza, "una intervención militar no es la manera" de atajarla, asegura Shannon O'Neil, investigador del 'think tank' estadounidense Council of Foreign Relations y especialista en América Latina. "Venezuela no es Granada o Panamá" porque la invasión de Venezuela sería semejante en escala a la de Irak, por ejemplo. Eso sin tener en cuenta que, según las encuestas, las tropas estadounidenses no serían recibidas con los brazos abiertos por los venezolanos.

"Estados Unidos debería, en lugar de invadir Venezuela, potenciar la coordinación entre los países vecinos de la región e involucrarse más en atajar la crisis", recomienda James Stavridis almirante retirado de la Marina estadounidense citado por Business Insider. "Estados Unidos en ningún caso debería actuar solo", añade al portal James Bosworth, fundador de la empresa de análisis político Hxagon.

Por su parte el secretario de Estado de EEUU destacó que el país seguiría aumentando el nivel de presión contra el Gobierno venezolano.

"Verán en los próximos días una serie de acciones que continuarán aumentando el nivel de presión sobre los líderes venezolanos, que actúan directamente contra el mejor interés del pueblo venezolano", aseguró Mike Pompeo en una entrevista para el canal Fox News.

