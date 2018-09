Maduro elogia el "liderazgo alternativo" de Putin

"Nuestra patria admira el liderazgo del presidente Putin, es un líder alternativo de la humanidad, un líder de paz, un líder que ha asumido con mucha valentía también una guerra económica tremenda que le han hecho a Rusia, de persecución", afirmó en rueda de prensa con medios internacionales en el Palacio de Miraflores (sede del Gobierno).

© Sputnik / Anton Denisov Rusia defiende la continuidad de buenas relaciones con Venezuela

El mandatario resaltó las buenas relaciones que mantiene su Gobierno con Rusia, y no descartó invitar a Putin a Caracas.

"Las inversiones rusas marchan a buen ritmo, pronto tendremos visita de las empresas petroleras rusas; por ahora no está estimado una visita del presidente Putin; aún no lo hemos conversado, pero no sería mala idea, sería muy bueno, ojalá", añadió.

Maduro realizó este 18 de septiembre su habitual conferencia de prensa con medios extranjeros desde la sede del Gobierno en Caracas.