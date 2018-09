El espeluznante Momo podría estar matando en Brasil

El bot Momo aparece en la lista de contactos y envía amenazas asegurando que tiene acceso a los datos personales del usuario. La foto de perfil muestra una espeluznante escultura japonesa con rostro de mujer y patas de pájaro, una macabra sonrisa y unos enormes ojos saltones.

La escultura se exhibió por primera vez en la exposición Vanilla Gallery en Tokio, en 2016. Convertida en un virus, ya ha atraído la atención y la preocupación de las autoridades en Argentina, México, EEUU, Alemania y Francia. Y ahora parece que ha llegado a Brasil.

El niño brasileño Arthur Luis Barros Santos, de nueve años, fue hallado colgado de un árbol en la capital de Pernambuco, Recife. Trataron de salvarlo, pero no sobrevivió. Su madre, una maestra, Jany Nascimento, testificó a las autoridades que su hijo probablemente participó en un juego virtual y se vio obligado a ahorcarse.

Además del caso del pequeño Arthur, en Brasil, se han registrado varios incidentes, que se atribuyen al hecho de que los niños estuvieron implicados en el juego de Momo.

El doctor en psicología, Rodrigo Nejm, de la Universidade Federal da Bahía, explicó en una entrevista que este tipo de juegos como Momo, representan una mezcla de leyenda urbana y de falsa noticia y, como resultado, crean un terreno abonado para cualquier acción delincuente que favorece la extorsión e incluso promueve el suicidio y otras formas de autolesión. Según Nejm, todo empieza como una broma o juego pero acaba atrayendo a personas con malas intenciones.

"Tanto padres como educadores deben estar en guardia y tener cierta sensibilidad para saber cuándo se trata de una simple diversión o no, y en cualquier caso, evitarlo teniendo en cuenta los riesgos que puede acarrear. Cuando se trata de adolescentes angustiados emocionalmente, se debe intervenir y escucharlos atentamente, pero sin juzgarlos", explicó Nejm, que también es el director de ciberseguridad de la ONG brasileña Safernet.

Rodrigo Nejm, asimismo, enfatiza que Internet es una especie de gran espacio público y que los niños no deben pasar mucho tiempo en línea sin supervisión ni guía. "No tienen la madurez necesaria para distinguir la información falsa de la verdadera ni un juego de una situación criminal, no saben evaluar críticamente una situación, por eso [estas cosas] necesitan ser discutidas y habladas ", afirma el experto.