"¿Esperan que todo muera?": Guatemala no renueva la visa de 50 integrantes de la CICIG

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala no renovó la visa de trabajo de 50 integrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), denunció el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, informan medios de prensa locales.

"¿Cómo no preocuparme? No han autorizado visas de trabajo al personal de CICIG mientras la institución por la que he dado mi vida sigue vigilante. ¿Qué pasa, esperan que todo muera?", escribió el fiscal en su cuenta oficial de Twitter, consigna el medio local Soy 502.

© REUTERS / Oswaldo Rivas Titular de la CICIG "atenta la gobernabilidad e institucionalidad de Nicaragua"

Sandoval afirmó que el Gobierno "busca eliminar a la CICIG" y que con ello "Guatemala está perdiendo"; además, sostuvo que entre las cincuenta personas que no pudieron renovar sus visas están abogados, investigadores y guardaespaldas de origen extranjero.

El fiscal expresó que la renovación de las visas de trabajo fueron solicitadas el 27 de agosto, pero que aún no han recibido respuesta a pesar de que vencieron el último día de ese mes.

El presidente Jimmy Morales decidió la semana pasada no renovar el mandato de la CICIG, que expirará en septiembre de 2019, y el martes ordenó que no se permitiera el ingreso del titular de la comisión, Iván Velásquez, quien el lunes viajó a Washington.

Temas relacionados: Vicejefe del Congreso guatemalteco denuncia a ex fiscal general y a la Cicig ante la CIDH

Anteriormente la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, dijo que el "modo operandi" de la CICIG ha sido manipular la Justicia e introducirse en los asuntos internos del país, mientras que su titular, Iván Velásquez, atenta contra el orden, la seguridad pública y la institucionalidad del país.