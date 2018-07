Expresidente colombiano Uribe recusa a magistrados de la Corte Suprema que lo investigan

"Esta mañana [el 30 de julio], a las ocho en punto (hora local, 13:00 GMT), se radicó en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un escrito de 47 páginas en el que se argumentan las razones por las cuales la defensa del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez recusa a la Sala de Instrucción número dos, conformada por tres magistrados, por varias razones", dijo uno de los abogados de Uribe, Jaime Granados, en una rueda de prensa transmitida por la red social Twitter.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Álvaro Uribe, el controvertido hombre que define la política de Colombia

De acuerdo con el abogado, tales magistrados "no teniendo competencia para actuar, insistieron en asumir esta competencia", y aseguró que "han afectado el derecho de defensa del señor expresidente", ya que "la Corte la primera vez dijo que no [había investigación] y la segunda vez no respondió" una solicitud de la defensa de quien fuera jefe de Estado de Colombia entre 2002 y 2010.

Asimismo, Granados señaló que la defensa de Uribe tiene conocimiento de que diferentes periodistas "han tenido acceso a material probatorio, cuando no existían defensas y nadie distinto a la Corte tuviera acceso a esa información".

Por último, indicó que "los jueces no solo deben ser imparciales y deben dar garantías de imparcialidad", sino que en el caso del expresidente "no se están dando las garantías".

© REUTERS / Fredy Builes Expresidente colombiano Uribe denuncia complot internacional para llevarlo a prisión

Granados anunció la recusación en el marco de una rueda de prensa que se llevó a cabo en la casa de Uribe, ubicada en el municipio de Rionegro (Antioquia, noroeste), y en la que el actual senador y su equipo de abogados hablaron con los periodistas durante una hora y media respecto de la investigación que se le sigue en la Corte Suprema.

El 24 de julio, ese alto tribunal anunció la apertura de una investigación formal al exmandatario por los delitos de soborno y fraude procesal, luego de que presuntamente Uribe buscó testigos falsos para que declararan en contra del senador de izquierda Iván Cepeda y lo relacionaran con actividades delictivas para afectar así su carrera política.

También: Renuncia de Uribe al Senado colombiano no le permitirá eludir pesquisa penal

Ese mismo día, Uribe anunció que renunciaba al escaño al Senado, que justamente asumió el pasado 20 de julio, pero sus contradictores —entre quienes se cuenta el propio Cepeda— sostienen que la renuncia busca que el caso no sea investigado por la Corte Suprema, sino por la Fiscalía, lo cual debilitaría el proceso.

"No hay una decisión que yo haya tomado o vaya a tomar que pretenda eludir la competencia de la Corte en el conocimiento del tema", dijo Uribe este lunes en la rueda de prensa.

Sin embargo, omitió referirse de su renuncia al Senado, la cual —según dijo el 26 de julio el presidente del Congreso, Ernesto Macías, fuerte aliado suyo— había sido enviada desde Rionegro a Bogotá el 26 de julio.

© REUTERS / Nacho Doce "Presidente electo de Colombia puede ser un arma de Uribe contra Venezuela"

Se preveía que el 31 de julio el Congreso votaría la renuncia de Uribe en su ausencia, ya que permanece incapacitado en su casa de Rionegro a raíz de una fractura de costilla que sufrió en un accidente reciente.

Preguntado de nuevo por los periodistas respecto de si renunciará o no, Uribe sostuvo que eso no era relevante e insistió en que su caso debe ser investigado por la Corte Suprema.

La recusación interpuesta por la defensa de Uribe contra los magistrados significa que, de ser aprobada, estos no podrían continuar la investigación y el caso sería asignado a otros.