Activista: ataque a mujeres en marcha por aborto libre en Chile fue organizado

SANTIAGO (Sputnik) — El apuñalamiento a tres mujeres y un policía que se encontraban en la multitudinaria marcha por el aborto libre realizada en Chile no ocurrió en medio de enfrentamientos, sino que se trató de hechos organizados, dijo a Sputnik Valentina Saavedra, feminista y secretaria general del movimiento político Izquierda Autónoma.

"Esto no fue una riña como dijeron algunos medios de comunicación, tampoco un accidente, el hecho de que tres compañeras fueran apuñaladas significa que hubo una cosa organizada", afirmó Saavedra, quien participó de la manifestación.

Miles de mujeres marcharon el 25 de julio en Santiago y en las principales ciudades de Chile para exigir aborto libre, gratuito y seguro, además de su despenalización total y su regulación.

Sin embargo, en la multitudinaria manifestación ocurrieron hechos de violencia al final de la jornada, donde tres mujeres y un policía fueron apuñalados por desconocidos, presuntamente pertenecientes a grupos detractores a la iniciativa.

"El principal llamado es a cuidarnos entre todas y a que la misoginia, el odio y la violencia machista no nos amedrente", señaló Saavedra.

Las heridas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos con heridas corto punzante en sus piernas, glúteos y abdomen, donde se mantienen estables y fuera de riesgo de vida, al igual que el policía apuñalado; los detalles del ataque aun están siendo investigados.

La situación fue condenada por el Gobierno, por las organizaciones feministas y por casi todos los sectores políticos; y la Intendenta de Santiago anunció que el Ejecutivo interpondrá una querella criminal contra aquellos que resulten responsables de la agresión.

"Estos hechos de violencia se deben condenar de forma categórica, el Gobierno se querellará contra todos aquellos que puedan ser responsables de esta repudiable acción", afirmó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en conferencia de prensa.

Terrorismo misógino

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Karla Toro, también participó en la convocatoria, y señaló que los ataques fueron "actos de terrorismo misógino".

"Ellos buscan que no nos manifestemos, que no nos podamos organizar y luchar por nuestros derechos, pero deben saber que no están generando miedo, sino que por el contrario, hacen que nos organicemos y sigamos adelante y movilizándonos", dijo Toro a la agencia Sputnik.

La dirigente estudiantil contó que al llegar a la marcha que se realizó en el centro de Santiago, habían grupos disidentes manifestándose violentamente.

"Cuando nosotras empezamos la marcha, ya habían personas que nos gritaban "abortistas, asesinas", buscando generar amedrentamiento a quienes nos organizamos", acusó.

La contramanifestación a que hizo alusión Toro fue realizada por un grupo llamado Movimiento Social Patriota, quienes instalaron barricadas para que las manifestantes no pudieran movilizarse, gritaron consignas contra el aborto y pintaron de rojo las calles por las que pasaron.

Sin embargo, a través de su cuenta de la red social Twitter, este movimiento negó que sus integrantes fueran responsables de los apuñalamientos.

Toro acusó también negligencia de Carabineros (policía militarizada), asegurando que no prestaron la atención suficiente a las mujeres atacadas.

"Carabineros estaba preocupado de que no se hiciera vandalismo en los negocios y casas aledañas, mientras que por el otro lado teníamos compañeras que estaban siendo apuñaladas", afirmó.

Pañuelos verdes

Las calles de Santiago se tiñeron de verde, debido a que miles de mujeres marcharon utilizando un pañuelo de este color que ha sido adoptado como símbolo de la causa del aborto libre.

Las manifestantes se congregaron en la Plaza Italia en el centro de Santiago y se movilizaron por la Alameda, la principal arteria de la capital, a pesar de las bajas temperaturas de esa jornada.

"Decidí participar porque este un temas que nos involucra a todas las mujeres, estén o no a favor del aborto, si queremos cambios hay que hacer ruido, ya nos cansamos de estar en silencio y en la sumisión", dijo Toro, una de las miles de asistentes a la movilización.

La marcha fue convocada por la Coordinadora Feministas en Lucha, una plataforma que agrupa a más de 50 organizaciones feministas y que tomó la consigna del aborto libre, uniéndose a la lucha que están dando los movimientos feministas en Argentina.

Según esta plataforma, participaron cerca de 100 mil personas en las manifestaciones de todo Chile.

Estudiantes y feministas

En Chile, la consigna del aborto libre ha sido comandada principalmente desde los movimientos sociales y feministas, pero también ha sido apoyada por movimientos políticos, especialmente por los pertenecientes a la coalición de izquierda Frente Amplio, y también, por los movimientos estudiantiles.

Los estudiantes en Chile ha liderado gran parte de las discusiones feministas durante el año 2018, sobre todo las relacionadas a la educación sexista y contra de la violencia hacia las mujeres, realizando marchas y ocupaciones de liceos y universidades.

Toro explicó que esto se debe a que las demandas estudiantiles y las de equidad de género son derechos que van de la mano y que se exigen en conjunto.

"El movimiento estudiantil está inserto en el feminista y viceversa, cuando nosotros pedimos educación no sexista, buscamos una educación sexual que nos eduque a todos y todas por igual, donde se entienda que el aborto no atenta contra los derechos humanos, sino que todo lo contrario", dijo.

El aborto en Chile fue despenalizado en 2017, durante el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), en tres causales: peligro de vida para la madre, feto inviable de carácter letal y en caso de violación.

