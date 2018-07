Líder de FARC anuncia que no tomará posesión de su escaño en Senado

BOGOTÁ (Sputnik) — El exjefe negociador de paz y líder del partido político de izquierda FARC Iván Márquez no asumirá su escaño en el Senado el próximo 20 de julio para el periodo 2018-2022, anunció en una carta.

"Tres circunstancias se interpusieron insalvables en mi posesión como senador de la República este 20 de julio en desarrollo del Acuerdo de Paz", dijo Márquez en su misiva, con fecha del domingo pero divulgada sólo este lunes.

Márquez señaló como primera causa "el montaje judicial (…) urdido por el Fiscal General [de Colombia, Néstor Martínez] y la [agencia antidrogas estadounidense] DEA que hoy tiene injustamente tras las rejas a Jesús Santrich [líder de FARC] y entre la vida y la muerte al proceso de paz".

Asimismo, agregó que "el Fiscal hundió el puñal de sus resentimientos en el corazón de la confianza y en el propio corazón de la inmensa mayoría de los guerrilleros".

Como segunda causa, el exgerrillero señaló que su decisión obedece a la "impresionante desfiguración de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que hoy hace irreconocible esa Jurisdicción comparada con el texto original firmado por las partes en La Habana".

Sobre ese punto destacó que "no hay antecedentes próximos en el planeta Tierra en el que un acuerdo de paz, luego de firmado y celebrado por los plenipotenciarios de las partes, haya sido modificado al antojo de personas interesadas, ajenas a esa construcción".

Como tercer punto para haber tomado la decisión, Márquez señaló que "no se ve por ninguna parte la determinación de cumplir con asuntos esenciales del Acuerdo, como la Reforma Política, sin la cual no habría condiciones para el tránsito de la rebelión armada a la política legal".

De igual manera, sostuvo que es "inconcebible" que cinco años después de aprobado el primer acuerdo parcial sobre tierras, estas no se hayan titulado a favor de los campesinos que actualmente las poseen.

"Siento que la paz de Colombia está atrapada en la redes de la traición, y no tanto porque no se haya materializado lo acordado —que requiere unos tiempos para su concreción—, sino por las modificaciones introducidas que desfiguraron el acuerdo. El Acuerdo que hoy [el 16 de julio] nos muestran no es el que firmamos en La Habana", señaló Márquez.

Al respecto, consideró que "los artífices locos de ese Frankenstein son el Fiscal General, algunos parlamentarios asustados con la paz y la verdad, la Corte —que como veleta cambia sus decisiones según los vientos políticos—, y el propio Gobierno".

Por último, pidió a las organizaciones sociales y políticas del país "mantener en alto el estandarte de la paz", y confió en que el caso de Santrich —actualmente detenido por un proceso de extradición a Estados Unidos, que lo señala de narcotraficante— no se convierta en un "detonante" para el retorno a la confrontación.

Se prevé que el escaño de Márquez en el senado sea tomado por el exguerrillero Benkos Biohó, aunque el partido FARC aún no confirma esta posibilidad.

Como parte del Acuerdo Final de Paz, firmado entre el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016, un total de 10 exguerrilleros de esa agrupación tendrán escaños en el Congreso a partir de esta legislatura y por tres periodos consecutivos.