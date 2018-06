Candidato de izquierda de Colombia pide a Fiscal que revele datos sobre fraude electoral

"Cuando nosotros denunciamos el fraude electoral (una semana antes de la primera vuelta, el 20 de mayo) la respuesta fue que éramos incendiarios, pero desde hace mucho tiempo se está haciendo un fraude, digamos la misma palabra, un fraude nauseabundo de millones de pesos en la compra de votos", afirmó Petro, según la emisora RCN Radio.

El 31 de mayo, Martínez anunció que después de la segunda vuelta electoral revelará un escándalo que involucra la compra y venta de votos.

"El país va a quedar escandalizado cuando se conozca, y no lo haré sino después de la segunda vuelta para que no digan que estoy interviniendo en política, la dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda", dijo el funcionario durante un foro en Cartagena (norte).

Sin embargo, versiones de prensa que la Fiscalía no desmintió ni respaldó, señalaron que el escándalo al cual se refirió Martínez se relaciona con las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo, en las cuales se comprobó la compra de votos por parte de la senadora electa Aída Merlano, en Barranquilla (norte).

Ese hecho produjo la detención de Merlano y la solicitud de la Procuraduría al Consejo Nacional Electoral de que frene el proceso administrativo de su nombramiento como congresista, pero la investigación para dar con la captura de otros implicados aún continúa, por lo que, según la prensa, Martínez habría decidido guardar silencio hasta después de la segunda vuelta de las presidenciales.

Sin embargo, aún no hay una confirmación oficial sobre el fraude al cual se refirió Martínez por lo que Petro subrayó la necesidad de que el Fiscal revele las investigaciones.

Petro reconoció que durante la primera vuelta presidencial el fraude electoral disminuyó, pero agregó que "la única gran ventaja lograda hasta ahora es que el fraude electoral es una práctica minoritaria pero existe y si la gente deja de votar pues esa práctica se vuelve mayoritaria y entonces ese tipo de voto comprado vía corrupción termina haciendo las leyes en el congreso de la República".

Asimismo, la exsenadora Claudia López, exfórmula vicepresidencial del centro-izquierdista Sergio Fajardo (que quedó por fuera de la contienda electoral), instó también al Fiscal General a que muestre las pruebas sobre fraude electoral.

"Le exijo al señor Fiscal que no prevarique, no puede tener las pruebas y no hablar, tiene que salir hoy y poner a las autoridades competentes en aviso", afirmó López a la emisora.

El anuncio del Fiscal General de Colombia se produjo en medio de una serie de denuncias sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales, el cual ha sido expuesto en redes sociales a través de fotografías en las que se aprecian formularios de jueces de votación presuntamente adulterados.

La estatal Registraduría Nacional del Estado Civil (que organiza las elecciones) ha salido al paso a las denuncias y sostiene que los tachones o enmendaduras en los formularios no se consideran fraude, lo cual ha sido respaldado por el Gobierno, que insiste en que las elecciones fueron "transparentes".

Aunque el colectivo social Misión de Observación Electoral (MOE) dijo que halló alteraciones en algunos formularios, precisó que las mismas no son suficientes para que cambie el resultado de la primera vuelta, que dejó como ganador al derechista Iván Duque frente al izquierdista Petro.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, afirmó que en caso de que hubiese una posible alteración de los votos, estos no pasarían de 70.000, lo que significa que habría "un error equivalente al 0,35% en la votación" que no sería significativo en el resultado, ya que el 27 de mayo la votación superó los 19 millones de sufragios.

Duque se hizo con 7.569.693 votos (39,15%) frente al izquierdista Petro, que logró 4.851.254 votos (25,09%), en medio de un ambiente claramente polarizado en el país.

Debido a que ninguno de los dos alcanzó el 50% más uno de los votos para hacerse con las presidenciales en primera vuelta, deberán irse a balotaje el próximo 17 de junio.

Uno de los dos asumirá la dirección de la Casa de Nariño (sede del Gobierno, en Bogotá) el 7 de agosto, cuando el actual mandatario, Juan Manuel Santos, entregará el poder tras dos periodos consecutivos de cuatro años cada uno.