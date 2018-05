Defensa de expresidente peruano Humala recusa al juez que lo investiga

"La razón de la recusación es si hay una prisión preventiva ilegal; yo no he inventado la prisión preventiva, no he inventado que los jueces hayan actuado inconstitucionalmente, ni he inventado la doctrina de la Corte Suprema que dice que un juez que encarcela ilegalmente ya no puede participar (en el proceso)", dijo el abogado de Humala, César Nakazaki, a la radio RPP.

© REUTERS / Guadalupe Pardo Fiscal peruano denuncia entorpecimiento en investigación contra expresidente Humala

La defensa del expresidente argumenta que el juez Concepción Carhuancho debe ser recusado por haber dictado una prisión preventiva contra Humala y su esposa, Nadine Heredia, que considera "ilegal".

En julio de 2017, el juez dictó 18 meses de prisión preventiva a pedido de la Fiscalía, medida que fue revocada mediante un recurso de hábeas corpus admitido por el Tribunal Constitucional a inicios de mayo.

Humala y Heredia fueron excarcelados tras cumplir siete meses de la prisión preventiva que dictó el juez.

Más información: Defensa de expresidente peruano Humala busca apartar a juez que lo investiga por Odebrecht

El martes la defensa de Humala logró recusar a los tres jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, quienes ratificaron la prisión preventiva dictada por Concepción Carhuancho.

El expresidente y su esposa son investigados por la Fiscalía por la presunta recepción de tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña a la presidencial de 2011, en la que Humala resultó ganador.