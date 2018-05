Diputado opositor venezolano tilda de antidemocráticas expulsiones por apoyar elecciones

"¿Es democracia expulsar al alguien porque quiere votar, porque quiere ejercer el derecho democrático que le da la Constitución al pueblo venezolano para opinar? Me parece que no es democrático; por el contrario, yo le he pedido a mi organización política que genere la libertad de conciencia para que la militancia diga si votar o no", expresó.

El parlamentario, miembro del partido Un Nuevo Tiempo, generó polémica el pasado 3 de mayo, cuando señaló que ve necesario votar en los comicios presidenciales, y reveló que lo hará por el candidato Henri Falcón , porque a su juicio es la mejor opción para una transición en paz.

Esta reacción de Márquez provocó el rechazo de algunos partidos opositores que integran la MUD y el Frente Amplio Venezuela Libre, los cuales han llamado a la población a quedarse en sus casas el próximo 20 de mayo y a no legitimar ese proceso electoral con su voto.

El Frente Amplio se diferencia de la MUD porque incluye sectores afines al fallecido exmandatario Hugo Chávez (1954 — 2013), pero críticos del actual presidente Nicolás Maduro.

Este grupo pidió además que las elecciones se aplacen para el mes de diciembre, y señaló que quieren ir a comicios, pero con garantías.

El partido opositor Primero Justicia expulsó de sus filas al diputado José España por manifestar su apoyo a Falcón en las elecciones; para Márquez es un error "pensar que votar legitima al Gobierno".

Falcón y su partido Avanzada Progresista fueron expulsados de la MUD y calificados como traidores por inscribirse en las elecciones.

Márquez cuestionó que se descalifique a Falcón, por considerar que la abstención es un error.

"No está bien tildar de traidor a aquel que vote contra el Gobierno, muy por el contrario, creo que el dejar de utilizar la herramienta del voto, inclusive como desencadenante de escenario de salida del Gobierno, no es útil para el cambio político en Venezuela", apuntó.

Sin plan real

El parlamentario señaló que tomó la decisión de apoyar a Falcón (candidato que ha militado en el oficialismo y en la oposición), porque a su juicio el llamado a abstención que realiza la coalición opositora es "libreto de política de ficción y carece de asidero real".

Márquez aseguró que detrás de llamado a abstención por parte de la MUD no existe un plan político para los meses siguientes a las elecciones.

"Me pregunto: "¿qué vamos hacer nosotros en mayo, junio, para entonces cambiar al Gobierno?" y no encuentro respuestas, es decir, no hay un plan político, y una unidad sin plan político no funciona, porque vamos entonces al juego del azar en la política y nosotros como dirigentes, que pretendemos ser líderes de un pueblo, jamás podemos dirigir al azar un pueblo", sostuvo.

El argumento de la oposición para pedir a la población que deje las calles vacías el 20 de mayo, y que no acuda a votar, es que los comicios no tienen garantías de transparencia ni igualdad de condiciones, y fueron convocados por la Asamblea Nacional Constituyente, organismo que califican como ilegítimo.

​Por su parte, el Gobierno venezolano ha reiterado que el Consejo Nacional Electoral realiza numerosas auditorías con la participación de observadores de cada partido y de organismos internacionales, las cuales permitirían detectar cualquier irregularidad, por lo que ha asegura que se trata del sistema "más transparente del mundo".

Sin candidato único

A parte de carecer de un plan político, la oposición no logró llegar a un consenso para la designación de un candidato único que representara a ese sector de la población venezolana, afirmó el diputado.

Para Márquez, la unidad para una candidatura no se logró por "personalismo; no hubo desprendimiento de los principales factores de la unidad para reconocernos mutuamente y poder tomar una decisión que favorecía a uno de los factores".

Si toda la unidad hubiera respaldado a un candidato, dijo, era imposible que Maduro ganara la presidencia.

"Hay 80% de los venezolanos que quieren un cambio político, si este 80% vota, si se expresa, no hay condiciones electorales que impidan el triunfo, por eso la decisión correcta es votar el 20 de mayo y darle una lección al Gobierno", acotó.

Alianzas

Los candidatos Alejandro Ratti, independiente, y Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, no descartaron la posibilidad de declinar a sus candidaturas y apoyar a Henri Falcón, lo que para Márquez "sería muy útil" si toman esa decisión.

"Se podrá construir lo que hemos llamado una gran alianza por la salvación de Venezuela, lo que la MUD debería hacer y lo que deberíamos hacer todos es unirnos a esa alianza, correr riesgo no es fácil y autocorregirse tampoco", expuso.

A dos semanas para las elecciones aún los candidatos opositores no definen si declinarán para apoyar a Falcón, quien acude a estos comicios apoyado por los partidos Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo (MAS) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei).

Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral desestimó un cambio en la fecha de las elecciones, pedido por un sector de la oposición.