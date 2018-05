Maduro asegura que acabará con las mafias económicas de ser reelegido el 20 de mayo

"Las mafias no respetan la regulación de los precios y tenemos que hacérselos respetar en la calle, y necesitamos una gran victoria el 20 de mayo para yo acabara con todas las mafias de la economía, no me dejen solo en esta batalla, ustedes me van apoyar en los golpes que voy a dar contra las mafias", expresó el mandatario.

Las declaraciones las ofreció durante la concentración por el Día Internacional del Trabajador, celebrada en el oeste de Caracas.

Maduro también recordó a sus seguidores que necesita obtener 10.000.000 de votos, en las elecciones que se celebrarán dentro de 19 días en el país caribeño.

El Jefe de Estado además denunció que a pocos días para que se efectúen las elecciones, sectores de la derecha venezolana promueven una "guerra total" económica contra el pueblo de esa nación suramericana.

De igual manera, el presidente recordó que realizó un incremento salarial de 95 por ciento para los trabajadores públicos, como una medida para proteger a los ciudadanos ante la "guerra económica" que atraviesa su país.

En Venezuela, el salario mínimo pasó de 392.646 bolívares a 1.000.000 de bolívares, lo que se traduce, de acuerdo al dólar paralelo por el cual se rigen la mayoría de los comercios en ese país de 850.000 bolívares por dólar, en 1,17 dólares mensuales.

El Mandatario Nicolás Maduro es candidato a la reelección para el período 2019-2025.

Los otros candidatos presidenciales son los opositores Henri Falcón, dirigente del partido Avanzada Progresista (centroizquierda), pero que en las elecciones también recibirá el apoyo del Copei (centroderecha) y del Movimiento Al Socialismo (centroizquierda), el pastor evangélico Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio (conservador), Reinaldo Quijada, de Unidad de Política Popular 89 (izquierda) y el independiente Luis Ratti.