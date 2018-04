Embajador ruso: EEUU afectó soberanía de Uruguay al pedirle expulsión de diplomáticos

"Estoy totalmente de acuerdo que esto es, de parte de Estados Unidos, una injerencia directa en los asuntos exteriores del país soberano", afirmó el representante diplomático con respecto a la solicitud del país norteamericano a que Uruguay expulsara diplomáticos rusos por el conocido caso del exespía Skripal.

El Gobierno uruguayo rechazó un planteo del país norteamericano para que expulsara a diplomáticos rusos del país, informó el 19 de este mes el semanario Búsqueda.

A raíz de esa publicación, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo a la prensa que la solicitud de Estados Unidos fue "impertinente".

"Yo me tomé muy mal el pedido, dije que era un pedido impertinente y que no correspondía hacerlo", indicó el canciller a los medios, consignó el diario El País.

El embajador ruso agregó "que las palabras del canciller (Nin Novoa) son totalmente correctas".

Además, declaró que no tiene información de cuántos ni quiénes eran los diplomáticos rusos que Estados Unidos le pidió a Uruguay que expulsara e informó que no hizo "consultas con el canciller sobre el tema, no es nuestro estilo de comportamiento, somos diferentes de los Estados Unidos".

A mediados de marzo pasado, Londres responsabilizó a Moscú de estar detrás del envenenamiento del exagente ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury (sur), apenas comenzada la investigación, que según Scotland Yard tardará tres meses.

Desde entonces, el Reino Unido y otros 28 países, así como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, expulsaron a un total de 153 diplomáticos rusos como represalia.

El mes pasado el Gobierno estadounidense decidió expulsar del país a 60 diplomáticos rusos y cerrar el consulado general de Rusia en Seattle, ciudad del estado de Washington, por la presunta implicación de Moscú en el caso Skripal.

Este 25 de abril, autoridades de EEUU ingresaron al predio de la residencia cerrada del cónsul general de Rusia en la ciudad de Seattle (noroeste), reportó un corresponsal de Sputnik desde el lugar.

La embajada de Rusia en Washington advirtió que no había despojado de inmunidad diplomática a su propiedad en Seattle y que se reserva el derecho a una respuesta adecuada.

Rusia, que rechazó categóricamente estas acusaciones, anunció a su vez el cierre del consulado de EEUU en San Petersburgo (oeste) y la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses.