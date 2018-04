Maduro: Venezuela está esperando llamada de Panamá para solucionar diferencias

"(El) presidente de Panamá sabe que puede hablar conmigo si me quiere llamar, espero su llamada, sabe que Venezuela no ha sancionado a Panamá (…) si quiere solucionar este asunto que me llame (…) tengo cuatro días esperando ya", indicó el mandatario durante una rueda de prensa ofrecida desde el estado Delta Amacuro (este).

Varela pidió a Maduro que retire las sanciones contra empresas panameñas para evitar que a partir del miércoles entre en vigencia la cancelación de operaciones de aerolíneas venezolanas en Panamá.

El jefe de Estado venezolano indicó que no cree en "la diplomacia de micrófono" por lo que llamó a Varela a conversar.

"Hablemos directamente (…) tengo así en chasquido el poder para resolver, usted también, vamos a solucionar este asunto", apuntó.

En tal sentido, recordó que Venezuela actuó con reciprocidad luego que las autoridades de ese país sancionaran a 55 funcionarios y 16 empresas venezolanas por presunto "riesgo de blanqueo de capitales".

El Gobierno de Venezuela suspendió el pasado 5 de abril por 90 días las relaciones económicas con empresas y ciudadanos de Panamá, arguyendo que buscaba proteger su sistema financiero.

Maduro hizo estas declaraciones durante un acto de su campaña electoral por la presidencia, en el que anunció la puesta en funcionamiento del aeropuerto de la entidad a partir del 30 de abril y aseguró que todos los lunes y jueves la aerolínea estatal Conviasa viajará a ese estado.

Además, entregó a los habitantes de Delta Amacuro un total de ocho lanchas para trasladar pasajeros, en vista de que se trata de un estado cuyos poblados están cruzados por el río Orinoco y la mayoría de estos se conectan a través de vías fluviales.

Durante su intervención Maduro también hizo referencia a los llamados de intervención extranjeras hechos por la oposición, y destacó que no teme a las amenazas de Estados Unidos.