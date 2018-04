La ingratitud de Panamá al sancionar a Venezuela

Al establecer sanciones económicas a Venezuela y no fomentar el diálogo, Panamá está traicionando los valores del libertador suramericano Simón Bolívar, así como la solidaridad que le prestó Caracas en su lucha por la soberanía, recordó en diálogo con Sputnik el profesor Marco Gandásegui.

El vínculo bilateral entre dos países hermanos, Panamá y Venezuela, que siempre había gozado de buena salud, está en un momento de tensión inusitada. Las autoridades panameñas impusieron sanciones dirigidas a 55 funcionarios de Caracas y a 16 empresas por un supuesto blanqueo de capitales. Según Marco Gandásegui, profesor de la Universidad de Panamá, la medida "es un calco de las sanciones de EEUU".

"Es lo que EEUU acostumbra a hacer con todos los países del mundo que no están de acuerdo con su política exterior del momento. En este caso, es la primera vez que Panamá incurre en una decisión de este tipo, que efectivamente no tiene sentido", afirmó el analista, investigador adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos 'Justo Arosemena' (CELA).

Esta política "deja muy mal parado al Gobierno" de Panamá, en la medida que se ve "claramente" que es "una imposición de EEUU".

En respuesta a las sanciones, el presidente Nicolás Maduro respondió con la suspensión de las relaciones económicas con el país del istmo al menos por 90 días. La medida afecta, entre otras, a los vuelos de la aerolínea panameña Copa, así como a otras firmas.

Ante este escenario, desde el Palacio de las Garzas respondieron con "una política de retorsión", explicó Gandásegui, que afectó a compañías aéreas venezolanas de carga que transportan mercaderías desde la zona libre de Colón, uno de los polos logísticos más importantes de la región ubicado en la costa caribeña de Panamá.

Para Gandásegui, Panamá se ha dejado "torcer el brazo" ante los intereses estadounidenses, quebrando así una lógica de más de 200 años de unas relaciones "muy sólidas y comprensivas".

"Prueba de ello es que incluso tropas panameñas participaron en las batallas por la independencia lideradas por Simón Bolívar. A lo largo de la historia Panamá y Venezuela han tenido excelentes vínculos, al punto de que efectivamente Venezuela jugó un papel importante en el proceso por el cual Panamá logró descolonizar el país y deshacerse de los compromisos con EEUU", constató el académico.

Caracas fue uno de los actores que alzó su voz a favor del acuerdo para la devolución del Canal de Panamá y el cierre de todas las bases militares de Estados Unidos en 1997, terminando con las condiciones establecidas en 1903, cuando se construyó el Canal.

​"En esa historia Venezuela ha tenido un papel estelar apoyando, solidarizándose con Panamá. El capítulo que se inició con estas sanciones del Gobierno contra Venezuela suena muy mal. En realidad no es la política de Panamá, no refleja el querer ni el pensamiento del pueblo, es más bien Panamá como un frente de EEUU", aseguró.

Según el experto, los dos países ahora enfrentados se posicionan como perdedores frente a un "ganador": EEUU. En los últimos tiempos, además, la Casa Blanca ha presionado al país para que vote en contra de Palestina y a favor de Israel en Naciones Unidas, en línea con los intereses del Departamento de Estado.

El legado de Omar Torrijos, líder de la Revolución Panameña que logró acordar en 1977 el retiro de EEUU del canal, no aparece en el actual contexto, ya que los seguidores del Partido Revolucionario Democrático —actualmente en la oposición— "están preparándose para unas elecciones el próximo año y no quieren caerle mal" a la Casa Blanca.

"Muchos aquí dicen que ya no hay torrijistas. Está en la historia como un gigante del siglo XX panameño, pero pareciera que se han olvidado de él en el siglo XXI. No hay que dejar de lado que los últimos gobiernos que ha tenido Panamá desde la invasión norteamericana en 1989 son conservadores, muy ligados a la política exterior de EEUU. Casi no se menciona nunca a Torrijos en el discurso oficial", comentó el experto.

Por esto, Panamá "tiene una deuda con los pueblos del mundo", pues en su lucha por la soberanía "siempre encontró apoyo y simpatía", especialmente tras la invasión de tropas estadounidenses en 1989 para intervenir directamente en la soberanía del país centroamericano.

"Producto de esa invasión, EEUU puso en el poder a fuerzas conservadoras, precisamente antitorrijistas y desde entonces no han sido removidos. Los últimos seis gobiernos han sido muy conservadores, por no decir reaccionarios con políticas neoliberales, que empobrecen a la población en general",

"Los partidos políticos son los mismos: son la misma gente financiada por los mismos y ganan las elecciones sin mayor problema", agregó.