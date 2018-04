Gobernadora de estado brasileño atribuye a venezolanos aumento de la criminalidad

"Ese flujo desordenado [de inmigrantes] está impactando en la seguridad; ha aumentado el índice de criminalidad, el año pasado registramos 26 homicidios, y este año, hasta marzo, ya fueron 44", dijo en una entrevista con el portal de noticias UOL.

La gobernadora pidió la semana pasada que el Gobierno de Michel Temer cierre la frontera temporalmente, pero el presidente le contestó que esa hipótesis era "inconcebible".

El martes 17 de abril el Supremo Tribunal Federal dio un plazo de 30 días para que ambas partes se pongan de acuerdo.

La gobernadora asegura que un cierre temporal de la frontera es la única manera de controlar el flujo migratorio: "Los acogemos, los alimentamos y les damos, en la medida de lo posible, atención (…) cada vez llega más gente, ¿qué vamos a hacer? No puedo dejar que Roraima se convierta en un gran campo de concentración", aseguró.

Según Campos cerca de 50.000 venezolanos ya entraron en Roraima, y en los albergues y en las plazas públicas de la capital, Boa Vista, duermen entre 3.000 y 4.000 personas, que se suman a las más de 500 que llegan cada día.

En su opinión, el Gobierno de Temer reaccionó tarde, pues los inmigrantes están llegando desde 2015, y mal, dado que este año destinó 190 millones de reales (56 millones de dólares) a mantener los albergues y redistribuir inmigrantes por otros estados del país.

Pero no hubo aumento en el presupuesto del estado, que tiene que pagar la atención sanitaria, por ejemplo, y los hospitales se encuentran desbordados.

El partido del presidente Temer, Movimiento Democrático Brasileño, acusa a Campos de proponer medidas drásticas para agradar a su electorado con vistas a las elecciones de octubre, según dijo recientemente el senador Romero Jucá.

"Lamento que la gobernadora quiera impulsar acciones electoralistas con una cuestión tan importante; ella no cuida de los venezolanos, no aporta ningún dato al Gobierno federal, que intenta actuar junto con el estado y no puede", criticó el senador.

La gobernadora, que pertenece al derechista Partido Progresista, aseguró que el Gobierno central trata a los estados pequeños en un segundo plano, y acusó a Jucá de "dificultar" en lugar de ayudar, porque es aliado político de Temer.

Campos también criticó al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes, al acusarlo de incoherente por promover una imagen aperturista del país cuando en su opinión no se involucró lo suficiente.

"El ministro nunca puso un pie aquí en Roraima para ver la realidad, es muy bonito salir por el mundo entero a vender Brasil como un país que recibe inmigrantes, es muy bonito que quieran mantener ese estatus, pero el día a día de esta crisis ellos no lo viven", subrayó.

El flujo de inmigrantes venezolanos hacia Brasil empezó en 2015, se intensificó en 2016 y 2017 y aumentó notablemente en los primeros meses de este año.

Al principio la mayoría de ellos ingresaban solicitando asilo bajo la condición de refugiados, pero con la aprobación de la nueva Ley de Migración, que entró en vigor en noviembre de 2017, muchos de ellos solicitan un permiso de residencia temporal, porque les da los mismos derechos y es más fácil de conseguir.