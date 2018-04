Gobierno de Brasil tiene 30 días para resolver conflicto por frontera con Venezuela

En su decisión publicada el 17 de abril la magistrada pide una "composición amigable" y enfatiza que el diálogo y la cooperación institucional son "imprescindibles" en la solución de conflictos que afectan a las unidades federativas, según avanzó el diario local O Globo.

© AFP 2018 / Aris Messinis Brasil tardará más de dos años en dar respuesta a refugiados venezolanos

Así pues, la jueza estableció que la disputa se resuelva en un plazo de 30 días en el marco de la Cámara de Conciliación y Arbitraje de la Administración Federal (CCAF), un órgano ligado a la Abogacía General de la Unión (AGU), que representa al Gobierno federal en la Justicia.

El pasado viernes 13 de abril la gobernadora del estado de Roraima, Suely Campos, se desplazó hasta Brasilia para pedir al Supremo que interviniera ante la omisión del Gobierno Temer en la crisis migratoria, alegando que su estado está desbordado ante la llegada de inmigrantes, entre 500 y 700 cada día, según dijo.

Más aquí: Casa con refugiados venezolanos es prendida fuego en el norte de Brasil

La principal petición de la gobernadora pasaba por cerrar temporalmente la frontera de Roraima con Venezuela hasta que se verificase la capacidad de absorción del estado, algo que Temer negó de forma tajante poco después.

"No es hábito de Brasil, Brasil no cerraría fronteras y espero que el Supremo no decida de esa manera (…) cerrar la frontera es inconcebible", dijo el presidente en declaraciones a la prensa desde la VIII Cumbre de las Américas que se celebró en la capital peruana.

© AFP 2018 / Juan Barreto Migración venezolana: una consecuencia del acoso internacional

El presidente también aseguró que el Gobierno central ya está ayudando a las autoridades de Roraima con más efectivos de la Policía Federal y aportes presupuestarios para infraestructuras sanitarias, por ejemplo.

Además, recordó que recientemente se puso en marcha un programa para redistribuir a los venezolanos que así lo deseen por otros estados de Brasil, lo que a mediano plazo se espera que ayude a descongestionar el estado de Roraima.

Además: "Brasil no cerrará las puertas a los refugiados venezolanos"