Paraguay no prevé implementar sanciones contra Venezuela

MOSCÚ (Sputnik) — Paraguay no implementará sanciones contra Venezuela ya que estas no están previstas por la Constitución de la nación sudamericana, declaró a Sputnik el viceministro de Exteriores de Paraguay, Federico Alberto González Franco.

"Considero que cada Estado (…) toma las medidas que considera apropiadas, yo no me veo en condiciones de juzgar lo que haya hecho o pueda hacer otro país, simplemente reitero que Paraguay no tiene previstas las sanciones como un mecanismo de hacer cumplir disposiciones", explicó, al ser preguntado sobre la posibilidad de imponer sanciones a Venezuela.

Según el alto diplomático, esta figura legal "no está en nuestra Constitución y por lo tanto no forma parte de las posibilidades que nosotros podamos tan siquiera sugerir".

"Nos produce una preocupación muy grande e intensa lo que está viviendo ese pueblo hermano de Venezuela, es un gran país, un país muy bonito, la gente es noble, buena, amable, simpática, muy chévere, y la situación que se está dando es preocupante partiendo de lo que está viviendo una parte importante del pueblo, con dificultades de acceder a alimentos, a algunos servicios", explicó.

González Franco indicó que a su país le preocupa "la crisis humanitaria existente, así lo vemos nosotros, yo tengo amigos en Venezuela, y ellos me cuentan la situación que están viviendo".

"El diálogo es la base para una salida pacífica, una salida que pueda dar solución a todas las inquietudes y los problemas que se están viviendo, y partiendo también de la base que la cuestión política es sumamente delicada", amplió.

El vicecanciller recordó que "Paraguay forma parte del Grupo de Lima, que es un grupo de países que está sumamente preocupado por la situación que se da en la hermana república bolivariana de Venezuela y estamos todos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que la solución se dé de la mejor manera posible entre los venezolanos, sobre la base del diálogo, pero respetando los principios básicos de la democracia, de la institucionalidad y de la soberanía".

"Lamentablemente tenemos nuestras dudas respecto a las elecciones que en principio debían realizarse en diciembre, luego dijeron en pleno diálogo de República Dominicana que sería el 22 de abril y luego pasó a mayo, no consideramos que tengan los elementos para ser unas elecciones legítimas", explicó.

El diplomático reiteró el interés de su país de ofrecer su apoyo a Venezuela "colaborando, ayudando, apoyando, para que el diálogo sea la base de una solución pacífica de lo que está viviendo el noble pueblo venezolano y sus gobernantes, a quienes conozco en su mayoría".

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aseguró la semana pasada que las elecciones del próximo 20 de mayo se realizarán con "transparencia" y serán "libres y seguras".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó por su parte que el sistema electoral de su país es "robusto y uno de los más auditables del mundo".