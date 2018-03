Diputado chileno votará en contra de que adolescentes puedan cambiar identidad de género

SANTIAGO (Sputnik) — Los adolescentes entre 14 y 17 años no tienen la responsabilidad suficiente para elegir si quieren cambiar su identidad de género y por eso es necesario votar contra un proyecto de ley que lo autorice, dijo a Sputnik el diputado de derecha Leónidas Romero.

"No comparto lo que propone la ley de identidad de género y cuando nos toque votar en la Cámara (de Diputados), me voy a oponer", dijo Romero.

La coalición oficialista Chile Vamos (derecha) enfrenta un debate interno por el proyecto de ley de identidad de género que se tramita en el Congreso, debido a que contempla otorgar la libertad de cambiar su identidad a los adolescentes de entre 14 y 17 años, algo que rechaza el ala más conservadora del sector.

Romero, del partido Renovación Nacional, argumentó que un adolescente "no es suficientemente responsable" para elegir si quiere cambiar su identidad o no.

"Un menor de edad no puede conducir un vehículo, no puede entrar a una discoteca, no puede beber alcohol, pero pretenden que él decida si se cambia de sexo o de nombre, si va al baño de los hombres siendo mujer o viceversa", criticó el diputado.

Romero tampoco está de acuerdo con que los mayores de 18 años cambien su identidad de género, pero aseguró que no se opondría a una ley que regulara este derecho porque "los mayores de edad podemos hacer lo que se nos ocurra con nuestra vida y nuestro cuerpo".

"El tema es una aberración, si alguien nace hombre aunque se mutile sus órganos sexuales, su ADN seguirá siendo el de un hombre; pero si son mayores de edad, ellos verán", opinó.

Debate en el oficialismo

El debate se reactivó el lunes debido a que la senadora y presidenta del partido oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, advirtió que si la ley se aprueba con los menores de edad incluidos, acudirá al Tribunal Constitucional para impugnarla.

A su vez, en el sector más liberal del oficialismo, los diputados Felipe Kast (Evolución Política) y Jaime Bellolio (UDI) se han manifestado a favor de incluir a los adolescentes.

Romero adelantó a esta agencia que también recurrirá al Tribunal Constitucional si el texto se aprueba tal como está.

"Si se aprueba, iré de todas maneras, pero espero por Dios que no se apruebe y hago un llamado a todos los parlamentarios que son padres y madres a votar en contra, aquí no podemos ir contra la naturaleza de Dios", concluyó.

El proyecto fue enviado al Congreso durante el recién concluido segundo mandato de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) con el objetivo de reconocer a las personas trans y facilitar el proceso de cambio de identidad legal, haciendo más expedita la modificación de sus documentos legales.

El proyecto está en su cuarto trámite legislativo a la espera de ser aprobado en una de las instancias del Congreso llamada Comisión Mixta, integrada por un grupo de senadores y de diputados que votan para hacer avanzar la iniciativa.