Maduro: Hugo Chávez no es tristeza ni olvido

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el fallecido expresidente Hugo Chávez (1954-2013) no debe ser recordado con tristeza, porque "es más futuro que pasado", durante un acto en homenaje en conmemoración por los cinco años de su muerte, realizado en la Academia Militar Bolivariana, en el sureste de Caracas.

"Chávez no es nostalgia, Chávez no es testimonio de lo ocurrido, Chávez es testimonio de lo que va a ocurrir en el futuro de esta patria, porque Chávez es más futuro que pasado, Chávez no es tristeza ni debe ser olvido, Chávez debe ser nuestra esperanza como la esperanza que cada día defendemos ", expresó Maduro.

El mandatario destacó que desde el fallecimiento de Chávez las Fuerzas Armadas de esa nación han sido leales a los ideales revolucionarios que impulsó desde su llegada al Gobierno en 1999.

En el homenaje estuvieron presentes los representantes de los poderes públicos y el alto mando militar venezolano.

El 15 de marzo se cumplen cinco años desde que los restos de Chávez fueran trasladados el mausoleo del Cuartel de la Montaña 4F (oeste) luego de haber estado en capilla ardiente en el complejo militar más importantes de Venezuela, Fuerte Tiuna, al sureste de Caracas.

Escucha: Cinco años sin Chávez: la izquierda regional sin liderazgo para frenar el avance de EEUU