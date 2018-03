Fiscal de Ecuador considera que boicot en su contra tenía como fin frenar investigaciones

"Llevo investigaciones sobre lavado de activos, tráfico de influencias (…) yo me pregunto ¿por qué Baca es un peligro? ¿Por qué tenía que estar fuera de su cargo hasta finales de año? A mí no me corresponde dar respuestas, pero lo que sí queda claro es que no pacto, no acuerdo, no arreglo, no negocio y hago lo que tengo que hacer", declaró el propio fiscal en su comparecencia ante la Asamblea Nacional.

Con esas declaraciones Baca hace referencia a la grabación que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre y que fue difundida a semana pasada, en la que el legislador y el excontralor hablan de "bajar" del cargo al actual fiscal "porque es un miserable (…) y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún, con ningún acuerdo".

Sobre esto, el fiscal apuntó que no ha hecho ni hará acuerdos, "mucho menos con un prófugo de la justicia" pues "los fiscales están para investigar y para acusar o archivar" y por eso "no he acordado nada", añadió.

También explicó que el interés de Pólit, investigado por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, era frenar los procesos en su contra, pues "hasta fin de año (2017) se jugaba el cierre de la instrucción fiscal por concusión" y "la sentencia del caso de asociación ilícita", señaló.

Lea también: Jefe del Parlamento ecuatoriano: la difusión del audio busca desestabilizar al país

Baca considera que la intención de Serrano era parar una investigación que lo relacionaba con una indagación dentro de la Policía Nacional mientras cumplió como ministro del Interior, que terminó con la desarticulación de una red de corrupción en la institución, aunque los señalamientos en su contra no progresaron.

Al finalizar, Baca destacó que la principal prueba es que "todo lo que consta en ese audio se cumplió al pie de la letra y tanto se cumplió que empezaron a aparecer los documentos" en su contra.

Luego de la intervención del fiscal, el presidente del parlamento inició su explicación, que durará al menos dos horas, tras lo cual los asambleístas deberán decidir si llaman a juicio político a Baca y si destituyen a Serrano.

La comparecencia de la principal autoridad de la legislatura y del fiscal se definió el 7 de marzo luego de que, por unanimidad, la Asamblea la aprobara tras un intenso cabildeo entre las distintas bancadas de legisladores.