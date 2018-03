Economista venezolano asegura que quien compre petros no perderá su inversión

CARACAS (Sputnik) — Quienes adquieran la criptomoneda petro lanzada por el Gobierno venezolano no perderán sus inversiones, dijo a Sputnik el economista Juan Carlos Valdez.

"Es la inversión más segura que puede tener cualquiera en este país, no hay un instrumento financiero más seguro que el petro en esta etapa que vive Venezuela", y esa seguridad la da el petróleo, sostuvo el economista y conductor del programa "Boza con Valdez", que transmite el canal estatal Venezolana de Televisión.

© REUTERS/ Marco Bello Empresas extranjeras confirman transacción con moneda venezolana petro

Es que, "el petro, a diferencia de todas las demás monedas del mundo o de la mayoría, está sustentado sobre una base real, en este caso petróleo; ese es el piso del valor del petro, el valor de un barril de petróleo de la cesta venezolana (59,07 dólares por unidad)", añadió.

Si bien el precio del crudo ha registrado bajones como el que se inició a finales de 2014, su tendencia actual es al alza, contando con el acuerdo de recorte de la producción que establecieron en diciembre de 2016 los países exportadores.

"Si tú inviertes en petros, en el peor de los casos, que la moneda no se revalorice por efectos de la demanda que pueda adquirir en el mercado internacional, no pierdes tu inversión, y eso es algo clave, y, además la variación del petróleo es hacia el alza", añadió.

© REUTERS/ Marco Bello El Parlamento venezolano con mayoría opositora declara nula la emisión de la criptomoneda petro

A partir del próximo 20 de marzo, cuando se inicie la venta de esta moneda, el precio referencial del petro será el del barril de crudo, pero su valor podría disparase en base al comportamiento financiero y la confianza que genere en el mercado, señaló el economista.

El vicepresidente Tareck El Aissami destacó el martes a la prensa que ya había cerca de 3.000 millones de dólares en intención de compra de petros.

Si se considera además que el petro tendrá una emisión limitada de 100 millones, Valdez opinó que es posible que se desprenda de su valor inicial.

"Si la gente lo demanda mucho, él se va a desprender de ese valor inicial y lo que costó 60 dólares, al pasar un año, puede costar 5.000 o 7.000 dólares y así lo ven los instrumentos financieros, como un instrumento de especulación financiera", añadió.

¿Petro por bolívar?

La devaluación de la moneda nacional, el bolívar, frente al dólar ha sido enorme en los últimos tres años.

© REUTERS/ Marco Bello Gobierno venezolano: el petro cotizará en mercado oficial de divisas

Solo entre el 1 de enero y el 7, el valor del dólar pasó de 119.779 a 205.899 bolívares en el mercado paralelo, que rige la mayoría de las transacciones que se realizan en Venezuela.

El economista y director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, explicó en una entrevista ofrecida al diario Panorama que "en Venezuela está ocurriendo una dolarización 'de facto', pero es una operación ilegal".

El Gobierno alega que uno de los objetivos del petro es revalorizar el bolívar, entendiendo que rechaza cualquier propuesta de dolarización de la economía.

Valdez asegura que ambas monedas pueden convivir y desmiente que el petro vaya a sustituir al bolívar, como sostiene el diputado opositor y también economista José Guerra.

"Se trata de una moneda que va a sustituir al bolívar propiamente", dijo Guerra, durante una intervención sobre el petro en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

© REUTERS/ Marco Bello El petro: la razón de la guerra de EEUU contra Venezuela

Valdez señala que de la primera venta del petro va a surgir una variable que arrojará la paridad cambiaria del bolívar.

"Esa paridad va a ser muy por debajo del (dólar) paralelo, y esa variable la va a dar esa primera venta y quizá esté por encima del dólar de Dicom (Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado)", expuso.

Sin embargo, las primeras ventas del petro no se harán en bolívares.

"El petro un instrumento ideal para captar en esta primera etapa divisas, pero una vez que se realice esta primera fase de ventas, ahí se podrá comenzar a vender en bolívares", dijo el economista.

© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins Parlamento de Venezuela declara nula la emisión del petro

Sin embargo, añadió: "el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la gente podrá comprar en las farmacias con petros, y eso no sería posible si no se permite comprar en bolívares, porque no todos los venezolanos poseen divisas u otra criptomoneda".

El economista reconoció que el petro "no es una panacea", pero contribuirá a detener la especulación con el dólar.

Venezuela importa casi todo lo que consume y para ello la mayoría de los sectores de la economía requieren divisas.

Esa necesidad genera una "hiperespeculación, algo que con el petro se va a detener", aseveró.

"Y cuando incorporen el oro (como respaldo del petro), el valor será supremamente mayor, mucho más estable que el dólar; yo no sé si van a bajar los precios, porque este es un país en el que puede pasar cualquier cosa, pero por lo menos debería mejorar el nivel adquisitivo de los venezolanos", expuso.

Otro efecto será contrarrestar el boicot financiero de Estados Unidos, según Valdez.

© REUTERS/ Marco Bello Constituyente venezolano asegura que el petro vencerá la hiperinflación

El Gobierno venezolano alega que Estados Unidos interfiere en las transacciones financieras de su país, complicando así pagos para la adquisición de bienes, servicios, alimentos, medicamentos e incluso su deuda, a través de lo que califica como un "bloqueo silencioso".

Además, el 24 de agosto de 2017, Washington impuso sanciones que impiden al Estado y a su principal empresa Petróleos de Venezuela refinanciar o negociar con bonos de deuda.

Washington emitió además medidas punitivas selectivas a una extensa lista de altos cargos, incluidos el propio Maduro, alegando que su Gobierno terminó con la democracia.

Valdez observó que el petro es un intento de burlar estas restricciones, en vista de que sus transacciones no dependen de entidades financieras internacionales que pueden tener jurisdicción en EEUU.

"El fortalecimiento del petro conduce incuestionablemente a la protección de Venezuela frente al ataque de Estados Unidos", afirmó.

Sin embargo, la Asamblea Nacional de mayoría opositora declaró nula la emisión del petro por considerar que viola la Constitución.

El parlamento argumentó que la emisión de esta moneda con respaldo en el petróleo violenta el artículo 12 de la Carta Magna que establece como inalienables las reservas petroleras.