Empresas extranjeras confirman transacción con moneda venezolana petro

"(Empresas de) 34 países ya han confirmado, pero hay muchísimos más, ya estamos cerca de los 100 países que ya han manifestado su intención de participar, con poquito o con algo, con lo que consideran importante para ellos", expresó Vargas en una entrevista para la emisora Unión Radio.

© REUTERS/ Marco Bello Gobierno venezolano: el petro cotizará en mercado oficial de divisas

El funcionario aseguró también que hay "muchas" intenciones de intercambio de compras, en materia de alimentos, materia prima, medicinas, empresas importadoras o productoras, y laboratorios de medicinas en Venezuela con la disposición de "negociar" en función al petro.

Con respecto a las críticas que ha recibido la criptomoneda venezolana por parte de sectores de la oposición que aseguran que se trata de una emisión de deuda, Vargas señaló que es falso, porque éste "no tiene fecha de caducidad, no genera deuda al término de esa caducidad y no genera intereses", por lo que considera que Venezuela se prepara para el relanzamiento de su economía con un "instrumento poderoso".

El Gobierno venezolano anunció, el pasado 6 de marzo, que el sector privado podrá adquirir la criptomoneda petro a través del sistema oficial de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom).

Además, el petro entrará en la subasta del Dicom después del 20 de marzo, cuando culmina su preventa, la cual tiene cerca de 3.000 millones de dólares en intención de compra y como moneda de intercambio.