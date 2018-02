Ecuador adquirirá este año fusiles y helicópteros a través de licitación internacional

"Tenemos previsto adquirir ciertos implementos militares, que puede ser a través de una licitación internacional (…) desde helicópteros hasta fusiles, pero no tenemos previsto para ningún país, en sí lo que vamos a hacer el momento en que tengamos los recursos es una licitación internacional, en la que podrán postular todos los países, incluyendo Rusia", afirmó el secretario de Estado.

El ministro aclaró que esta adquisición de armamento responde únicamente a la necesidad de equipar mejor a los uniformados, especialmente en la zona fronteriza norte, que registra mayores niveles de inseguridad debido a su permeabilidad y cercanía con Colombia, donde el conflicto armado ha dejado estragos a pesar de la firma de la paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC.

Zambrano añadió que la intención es lograr "las mejores condiciones en beneficio del país, en beneficio del Ecuador", aunque no detalló los montos de adquisición, pues eso dependerá de los estudios que se realicen previamente y luego de la Secretaría de Planificación, entidad que debe priorizar las compras nacionales y dar su visto bueno para las adquisiciones.

"Siempre es importante poder mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y para ello los efectivos militares, los comandantes, lo que hacen es ver cuáles son las necesidades, preparar los proyectos (luego) Senplades prioriza los proyectos y cuando se cuenta con los recursos llamamos a hacer licitaciones internacionales", aclaró el funcionario al tiempo de agregar que "el país que tenga mejor oferta, tanto técnica como económica será el adjudicatario".

El funcionario insistió en que la dotación de armamento es solo para "mejorar la capacidad operativa" del país, pues Ecuador "es un territorio de paz", como consta en el artículo 5 de la Constitución.

Entre las prioridades armamentísticas del Ecuador está la necesidad de adquirir nuevos helicópteros, que cuenten especialmente con características técnicas de rescate.

Base militar binacional

Si Bogotá y Quito acuerdan instalar una base militar común para enfrentar el narcotráfico, el contrabando y la guerrilla, esta se ubicaría en territorio colombiano, pues está prohibida su instalación en Ecuador, explicó el ministro.

"Esa es una de las propuestas que hizo el ministro de Defensa de Colombia (Luis Carlos Villegas), lo cual está en análisis, podríamos ver, sería en territorio colombiano ya que en territorio ecuatoriano la Constitución lo prohíbe, no podemos nosotros en territorio ecuatoriano hacerlo", señaló el secretario de Estado en entrevista exclusiva.

El funcionario recordó que fue una propuesta "que salió de Colombia, de las vivencias que ellos tienen con Panamá".

Sin embargo, para el ministro, más allá de una base militar, lo fundamental y lo "positivo" es "el hecho de que Colombia resguarde su frontera y tenga puntos fijos al interior de su zona fronteriza, que no los tiene en ese momento".

"Si ellos van a poner puestos fijos, nosotros podemos trabajar de alguna manera en Colombia, (la base) puede hacerse, pero en Ecuador es prohibido, la Constitución lo prohíbe", anotó.

Según el artículo 5 de la Constitución, Ecuador es un territorio de paz y "no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares", además, "se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras".

El tema surgió a raíz de los ataques registrados en la zona fronteriza norte por parte de disidentes de la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC: el pasado 27 de enero en San Lorenzo (noroeste), cuando explosionó un coche bomba que dejó una treintena de heridos, y el 19 de febrero, cuando ocurrió un ataque contra soldados en una zona cercana llamada El Pan.

Asimismo, el ministro indicó que después de declarar el estado de excepción en la zona, Ecuador aumentó el número de uniformados en esa área.

"Doblamos el número de efectivos, estamos entre los 1.000 hombres, entre policías y militares, custodiando, patrullando esta zona fronteriza", señaló.

Tras los hechos violentos, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno acordó con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos trabajar para reforzar la seguridad en la zona fronteriza.

Ataques fronterizos

Ecuador considera que los ataques violentos registrados en el límite con Colombia en las últimas semanas no prosperarán más allá de la zona fronteriza, aseguró Zambrano.

"No creemos (que se propaguen), creemos que es un tema fronterizo, debido primero a lo que se realiza en esta zona: al tránsito de droga, al contrabando de combustible, de precursores químicos que utilizan los criminales trasnacionales pero, sin lugar a duda, eso no va a venir hacia los puntos más interiores de nuestro país", enfatizó Zambrano.

Al respecto, apuntó que Ecuador "permanentemente" tiene "presencia en la frontera" y "esa presencia se da ya que nosotros tenemos destacamentos de frontera que nos permiten tener efectivos posesionados".

Sobre la cooperación acordada con el Gobierno colombiano días atrás, el secretario de Estado manifestó que no se establecerá un "mando común" militar, sino que "son operaciones coordinadas, esa es la palabra: operaciones coordinadas dentro de los mandos operacionales de cada uno de los países".

Es decir, las fuerzas militares de Ecuador y Colombia intercambiarán información e inteligencia, "pero cada uno de los ejércitos realiza sus operaciones en cada uno de los países" por lo que "no existe un mando común".

De esta forma, el Estado ecuatoriano enviará "militares de enlace", personas "que pueden estar allá (en Colombia) recibiendo información para traer y transmitirla", algo que "siempre ha existido (…) pero no mandos conjuntos".

El debate y la discusión de nuevas estrategias para reforzar la seguridad limítrofe surgieron a raíz de los ataques registrados en la zona fronteriza norte por parte de disidentes de la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC, quienes el pasado 27 de enero en San Lorenzo (noroeste) hicieron estallar un coche bomba afuera de un destacamento policía, dejando una treintena de heridos.

Asimismo, el 19 de febrero pasado ocurrió un ataque desde Colombia contra soldados ecuatorianos en una zona cercana llamada El Pan.

Relaciones con Rusia

Patricio Zambrano destacó el buen nivel de relaciones que su país mantiene con Rusia en el aspecto militar, y señaló que para marzo o abril está previsto un encuentro de la Comisión Intergubernamental Ecuatoriano-Rusa para la Cooperación Técnico Militar, que tendrá lugar en el país euroasiático.

"Tenemos una muy buena relación con Rusia, y en lo militar tenemos siempre relaciones bilaterales y compromisos", destacó el ministro en entrevista exclusiva con esta agencia.

El funcionario recordó que, el "año pasado, en marzo, estuvieron en Ecuador representantes tanto de Ministerio de Defensa de Rusia como representantes de empresas".

"Estamos viendo la posibilidad de ahora nosotros poder participar en la reunión bilateral que se tiene este año en Rusia", señaló.

En ese sentido, aclaró que aún no se tiene una fecha definida pero que no irá más allá de los meses mencionados y que en ella participarán además los representantes de las tres Fuerzas Armadas (terrestre, aérea y naval).

Unasur

La estrategia regional de defensa solo podrá fortalecerse con la elección de un nuevo secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), señaló el ministro de Defensa.

"Anteriormente, teníamos un secretario general en los tiempos prudentes, lo cual nos permitía a nosotros el ejercicio de la administración de la Unasur, el secretario era quien articulaba todos los programas que funcionan en la Unasur y sobre todo todos los consejos", destacó el ministro.

En su opinión, la no designación del secretario general del organismo ha derivado en que "no se puedan reunir los consejos" y "sabemos que hay mucho problema en todos los consejos, no solo en el de Defensa, (también) en Educación, en Salud…".

"Para concretarse las reuniones, esperamos que muy pronto se dé la elección de secretario de la Unasur y a partir de ese momento volvamos a estabilizar esa relación al interior de los consejos", añadió el secretario de Estado.

Para Zambrano, si bien al momento existe un cambio en la estructura del organismo regional, debido a la diversidad de ideologías, "la Unasur es una de las integraciones más fuertes que hemos pensado" y este cambio de estructura "lo que va a permitir es la consolidación desde el punto de vista de ciertas unidades".

"Las estabilidades políticas en cada uno de los países nos llaman a reflexionar sobre la actuación de cada uno de los países en estos bloques, ¿cómo podemos dejar de pensar en la participación que tiene Brasil en el bloque sudamericano?, por ejemplo", anotó.

El ministro sostiene que con el restablecimiento del Consejo de Defensa de la Unasur se pueden abrir caminos para discutir temáticas importantes, como "la problemática colombiana, el narcotráfico y la participación de nuestra región en el concierto internacional".

El último secretario general fue el expresidente colombiano Ernesto Samper y estuvo en funciones desde el 22 de agosto de 2014 hasta el 31 de enero de 2017.

La Unasur está conformada por Uruguay, Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Guyana, Surinam, Brasil y Paraguay.

La Secretaría General del organismo es el órgano que, bajo la conducción del secretario general, ejecuta los mandatos que le confieren los órganos de la unión y ejerce su representación por delegación expresa de los mismos.