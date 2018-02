Presidente peruano Kuczynski afirma que no renunciará por presiones

"Respeto a los que me critican, y les pido el mismo respeto por las decisiones que hemos tomado; no renunciaré a la Presidencia del Perú por presión y sin fundamento alguno; no es una cuestión personal, es una cuestión institucional, a mí me eligieron por cinco años y los cumpliré hasta el último día de mi mandato, como dicta la Constitución", escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

​Poco antes, el jefe de Estado había hecho esas mismas afirmaciones en la inauguración del III Encuentro de Integración Iberoamericana y la Alianza del Pacífico, en Lima.

© REUTERS/ Guadalupe Pardo Más de la mitad de los peruanos quiere que el presidente Kuczynski deje su cargo

Hasta el 19 de febrero, la capital peruana es sede de ese foro que busca promover la generación de nuevas ideas para fortalecer la integración comercial en la Alianza, integrada por Chile, Colombia, México y Perú.

Los partidos opositores Frente Amplio (izquierda) y Nuevo Perú (izquierda) recolectan adhesiones para presentar mociones de vacancia contra Kuczynski por supuesta corrupción y debido al indulto humanitario por razones de salud que le otorgó el 24 de diciembre al expresidente Alberto Fujimori (1900-2000).

Fujimori cumplía 25 años de prisión por asesinatos, desapariciones, secuestros y corrupción cometidos durante su mandato.

"En el Perú queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía, y para hacer eso hay que tragarse unos sapos, yo me tragué el sapo, ninguno de mis antecesores lo quiso hacer, yo me lo tragué sabiendo que no es agradable y controversial", dijo Kuczynski en relación al perdón otorgado.

El mandatario agregó que estará "al pie del cañón, como siempre, para seguir tomando las futuras decisiones que haya que tomar por el progreso y desarrollo del país".

© REUTERS/ Guadalupe Pardo La desaprobación a políticos alcanza un histórico de 75% en Perú

El 21 de diciembre pasado fracasó en el Congreso por ocho votos una moción de vacancia, prevista en la Constitución, presentada por varios partidos opositores, entre ellos, Fuerza Popular (derecha).

Las fuerzas opositoras alegaron que Kuczynski presentaba "incapacidad moral" para seguir gobernando luego de que la empresa constructora brasileña Odebrecht informara a la Comisión Lava Jato del Congreso peruano que pagó asesorías a la empresa Westfield Capital, creada en EEUU en 2002 por el actual jefe de Estado.