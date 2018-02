Ecuador buscar fortalecer su mercado externo para sostener la dolarización

"Son 17 años de balanza comercial no petrolera negativa, es una realidad que tenemos, pues si bien crecimos en exportaciones en 8% en 2017, no es suficiente, no nos podemos conformar con estos resultados y debemos seguir trabajando si queremos sostener la dolarización en el largo plazo", señaló Campana durante la rendición de cuentas de su gestión.

© AFP 2018/ Rodrigo Buendia Presidente de Ecuador anuncia primeras medidas para recuperar la economía nacional

En ese sentido, apuntó que Ecuador tiene la necesidad de impulsar su sistema exportador, pues a medida de que incrementa la producción nacional también lo hacen las importaciones, ya que la industria requiere de bienes de capital y maquinaria para desarrollarse.

"Siempre vamos a ser importadores", pero también "debemos trabajar fuerte para fortalecer las exportaciones", indicó.

En una era globalizada, continuó, "tenemos que estar integrados, fomentar nuestras exportaciones, porque en términos de ventas lo que no vendiste hoy, no lo vendes mañana", agregó Campana.

Le puede interesar: Ecuador declara a la atracción de inversiones como política de Estado

Asimismo, manifestó que el país está "contra el tiempo" y debe "recuperar diez años en los que la política exterior no tuvo los mejores resultados en términos comerciales y económicos", al referirse a la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017), cuyo modelo económico fue más proteccionista y privilegió la implementación de salvaguardias a las importaciones a la apertura a nuevos mercados.

El ministro también enfatizó en que la nueva política comercial, dirigida desde el presidente Lenín Moreno, es ir hacia acuerdos comerciales "con las regiones y países que sean importantes".

"Estamos ya en contacto con nueve países y regiones que son importantes para fortalecer relaciones", agregó.

Además, recordó que para Ecuador es fundamental "sacar provecho de los acuerdos" que tiene, como el de la Unión Europea, "sin descuidar las negociaciones que están por venir".

"Refrescar la imagen"

El funcionario contó también que en 2017, el esfuerzo del país se enfocó "en refrescar la imagen nacional, presentar el catálogo de inversiones en 13 países y a más de 400 empresas en el mundo por 33.000 millones de dólares y potenciar relaciones comerciales".

"Ahora hay fondos de inversión, bancos que quieren invertir en el país como Goldman Sachs, CITI… ya no solo en compra de bonos, sino invertir en proyectos en el Ecuador", destacó.

El año pasado, Ecuador exportó 19.122 millones de dólares, de los cuales, 12.209 millones fueron por exportaciones no petroleras y 6.914 por petroleras.

Sin embargo, la balanza comercial no petrolera se mantiene en niveles negativos y en 2017 registró un déficit de 3.468 millones de dólares.

La balanza comercial petrolera, en cambio, fue positiva, alcanzando los 3.714 millones de superávit, según los últimos datos del Banco Central de Ecuador.

Acuerdos comerciales

Ecuador tiene en la mira negociar acuerdos comerciales con India, Reino Unido, Rusia, Japón, Australia, entre otros, aunque su prioridad está puesta en EEUU, con quien este año iniciará acercamientos con el objetivo de concretar un convenio de similares características al suscrito con la Unión Europea hace más de un año.