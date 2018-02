La mayoría de los brasileños quiere que Lula vaya a prisión

"La mayoría de los brasileños (53%) quiere a Lula en la cárcel; la variación desde septiembre es de un punto porcentual menos", apunta el estudio, subrayando también que creció en los últimos meses el porcentaje de los que piensan que no debería ser preso, pasando del 40 al 44%.

Lula fue condenado la semana pasada por un tribunal de segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción, pero su hipotética entrada en prisión y el impedimento para que participe en las elecciones dependerán de instancia judiciales superiores.

Cincuenta y 6% de los consultados dijeron creer que el expresidente no será encarcelado, y 43% consideraron que el exmandatario no podrá presentarse a las próximas elecciones.

Cincuenta y uno por ciento opinaron que el líder del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) debería ser impedido de participar en la cita electoral de octubre, mientras que el 47% considera que su nombre debería estar en las urnas.

La mayor parte de los encuestados (54%) apuntaron que el exmandatario sabía que había corrupción en su Gobierno pero no hizo nada para impedirlo, mientras que el 29% opinaron que no pudo evitarlo y el 13% que no sabía nada de lo que ocurría.

El PT y los abogados de Lula remarcan que el expresidente está siendo perseguido judicialmente para evitar que vuelva al Gobierno, pero el 37% de los encuestados dijeron creer que la Justicia brasileña le trata igual que al resto de políticos.

No es un margen muy amplio, puesto que el 35% de encuestados afirmaron que Lula recibe un trato peor que el resto de políticos.

El mismo instituto Datafolha divulgó el 31 de enero otra encuesta que confirma que Lula sigue liderando intenciones de voto a pesar de haber sido condenado en segunda instancia.

Dependiendo de los hipotéticos rivales que encuentre en las elecciones, el expresidente lideraría con entre el 34 o el 37% de las intenciones de voto, y vencería a cualquier otro candidato en el segundo turno.

El PT ya lanzó su precandidatura de forma oficial y asegura públicamente que no cuenta con un plan B en caso de que la Justicia determine que no puede presentarse a las elecciones.