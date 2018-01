Congresistas fujimoristas renuncian tras expulsión de hijo del expresidente

"Tenemos a bien dirigirnos a usted para comunicarle que en la fecha hemos tomado la decisión de presentar renuncia colectiva irrevocable a la bancada de Fuerza Popular", indica la carta fechada este miércoles dirigida al vocero del partido, Daniel Salaverry.

© AP Photo/ Karel Navarro Partido opositor peruano expulsa a Kenji Fujimori por no votar destitución presidencial

El Comité de Disciplina anunció la expulsión de la bancada de los congresistas Bienvenido Ramírez, Maritza García y Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y hermano de Keiko Fujimori, líder del partido.

"El hecho atribuido de no acatar un supuesto acuerdo de bancada sobre la vacancia presidencial no se ajusta a la verdad; tal acuerdo no existió habiendo votado nosotros por la gobernabilidad en ejercicio de nuestro derecho a la libertad de conciencia", agrega la carta.

Con la renuncia, Fuerza Popular pasa a tener de 71 a 61 escaños del total de 130 del Congreso.

El año pasado, el partido oficialista Peruanos Por el Kambio también perdió tres legisladores, que decidieron mantenerse en la banca pero como congresistas independientes, a raíz del indulto al expresidente Fujimori otorgado por el jefe de Estado Kuczynski el 24 de diciembre pasado.

Lea más: La izquierda peruana está "entre la espada y la pared"

El 21 de diciembre pasado fracasó por ocho votos una moción de "vacancia presidencial", presentada en el Congreso por varios partidos opositores, entre ellos, Fuerza Popular.

© REUTERS/ Guadalupe Pardo Partido opositor peruano evaluará presentar nueva moción para destituir al presidente

Los partidos de oposición alegaron que Kuczynski presentaba "incapacidad moral" para seguir gobernando luego de que la empresa constructora brasileña Odebrecht informara a la Comisión Lava Jato del Congreso peruano que pagó asesorías a la empresa Westfield Capital, creada en EEUU en 2002 por el actual jefe de Estado.

Diez legisladores de Fuerza Popular se abstuvieron de votar, entre ellos Kenji Fujimori.

Fueron muchas las voces que acusaron a los legisladores de Fuerza Popular de abstenerse a cambio del indulto a Fujimori, quien cumplía 25 años de prisión por asesinatos, desapariciones, secuestros y corrupción cometidos durante su mandato.

Fuerza Popular dijo el martes que evaluará presentar una nueva moción de "vacancia" para destituir a Kuczynski, ante la información difundida el lunes por el programa local "Cuarto Poder" de que se reunió al menos cinco veces con el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata cuando era ministro de Economía (2001-2002 y 2004-2005).