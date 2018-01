Justicia argentina decide si excarcela a dos altos exfuncionarios

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Argentina resolverá si concede las excarcelaciones solicitadas para el exvicepresidente Amado Boudou (2011-2015) y el ex secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini.

"Cámara Federal resolverá situación de Boudou y Zannini esta semana", informaron a Sputnik fuentes judiciales.

Boudou se encuentra en prisión preventiva desde comienzos de noviembre en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, procesado por delitos de lavado y asociación ilícita a raíz de inconsistencias en su declaración de bienes.

© AP Photo/ Natacha Pisarenko Justicia argentina ratifica prisión preventiva de expresidenta Fernández por caso AMIA

La defensa de Boudou, vicepresidente del último tramo del mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), había solicitado la excarcelación o en última instancia un alivio de la prisión preventiva, como el arresto domiciliario o el empleo de una tobillera electrónica.

Los dos integrantes de guardia de la Cámara Federal no lograron consensuar una postura sobre el pedido de excarcelación, por lo que se le dará intervención a un tercer magistrado del fuero ordinario de instrucción.

Causa AMIA

Zannini, secretario legal y técnico entre 2003 y 2015 de las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Fernández de Kirchner, fue procesado por el juez Claudio Bonadío por supuesto encubrimiento de funcionarios iraníes acusados de autoría del atentado explosivo de 1994 a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en el que murieron 86 personas.

© AP Photo/ Natacha Pisarenko Piden 4 años de cárcel para expresidente argentino Carlos Saúl Menem por caso AMIA

Según Bonadío, ese encubrimiento se materializó el Memorándum de Entendimiento firmado en 2013 por los gobiernos de Fernández y de Irán para colaborar en la investigación del atentado, aunque ese documento nunca entró en vigor porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue declarado inconstitucional por la justicia argentina.

Zannini había prestado declaración indagatoria ante el magistrado el pasado 23 de octubre, cuando sostuvo que no conocía a los funcionarios iraníes supuestamente encubiertos, que no intervino en la preparación del memorándum con Irán y que el Gobierno anterior no varió la posición de Argentina sobre el caso AMIA.

Sobre la expresidenta y actual senadora Fernández de Kirchner pesa un pedido de desafuero para que su prisión preventiva, bajo los cargos de encubrimiento y traición a la patria, formulados por Bonadío.

Lea más: "La causa contra CFK es un disparate jurídico"

En este expediente también fueron procesados el exministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman (2010-2015), a quien se concedió prisión domiciliaria por su delicado estado de salud; el dirigente sindical Luis D'Elía, el exjefe de la agrupación política Quebracho, Fernando Esteche, y un líder de la comunidad islámica local, Jorge "Yussuf" Khalil.

Contexto

El fiscal Alberto Nisman, quien entre 2005 y 2015 tuvo a su cargo la pesquisa del ataque, fue quien dio origen a esta causa a partir de una denuncia que presentó cuatro días antes de que apareciera sin vida en su vivienda de Buenos Aires, el 18 de enero de 2015.

© REUTERS/ Enrique Marcarian Este es el ABC de la causa AMIA tras 24 años de impunidad

El juez federal Daniel Rafecas rechazó en 2016 investigar la querella del fiscal, desestimación que fue confirmada hasta en dos instancias posteriores por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación, la máxima autoridad del fuero penal.

A finales de diciembre del año pasado, después de que apelara una de las organizaciones judías más importantes del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, el mismo alto tribunal decidió reactivar la denuncia.