Diputado opositor venezolano Omar Barboza es el nuevo presidente del parlamento

"Juro ante Dios y la patria defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República y cumplir con los deberes del cargo de presidente de la Asamblea Nacional para el cual fui electo", dijo Barboza al recibir la presidencia del parlamento de manos de su antecesor Julio Borges en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo Federal.

Barboza es dirigente del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT),), organización política a la que correspondía en este período designar al presidente del parlamento, tal como estableció la oposición cuando ganó las elecciones legislativas de 2015.

Por su parte, Borges señaló que el reto de la nueva directiva será mantener la unidad para "sacar a Venezuela del caos".

"Esta Asamblea Nacional demostrará, con esta junta directiva y la próxima, que el pueblo venezolano es más fuerte que la dictadura, por eso el día de hoy hago un llamado a la unidad (…) Venezuela va a salir de este caos y va a lograr triunfar", indicó Borges.

El expresidente del parlamento y dirigente del partido opositor Primero Justicia destacó que durante su gestión, en 2017, el parlamento resistió "la opresión" y "la violencia", para mantenerse "como un espacio democrático para los venezolanos".

Por otro lado, el parlamentario Omar Moreno, uno de los que decidió abstenerse, mostró su rechazo por el nombramiento de la nueva junta directiva, advirtiendo que será complaciente con el Gobierno, a la par que expresó su rechazo por el proceso de negociación en el que participa la oposición en República Dominicana, asegurando que no solucionará la crisis económica que atraviesa el país.

Diálogo

Por su parte, el diputado de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, primer presidente de la actual legislatura de mayoría opositora, manifestó su respaldo al proceso de diálogo con el Gobierno.

"No vamos a llamar a una guerra mundial, nosotros no vamos a llamar a ninguna guerra civil, no vamos a convocar eventos para que los muertos y los heridos sean los hijos ajenos del pueblo, porque ninguno de los caídos es nunca ni hijo de dirigente político ni de ningún funcionario", indicó el diputado en referencia a las protestas contra el Gobierno que se registraron entre abril y julio de 2017 y que dejaron 124 muertos.

Ramos Allup pidió un reconocimiento para la nueva junta directiva y para la saliente, a la que calificó de "valiente" por mantenerse en la mesa de negociaciones pese a las críticas.

"Hemos asumido el riesgo, como es seguir en este proceso de negociaciones que a lo mejor no conducen a nada, pero el intento hay que hacerlo, porque la peor diligencia es la que no se hace", acotó.

El Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia a mediados de 2016 en la que declaró al Poder Legislativo en desacato a sus decisiones y nulas e írritas todas sus acciones y resoluciones.

Venezuela atraviesa desde 2015 una crisis económica derivada de la abrupta caída de los ingresos del crudo, del cual depende el 96% de los ingresos en divisas para la nación caribeña.

Además, el pasado 25 de agosto el Gobierno de EEUU aprobó un paquete de sanciones que impide, entre otras cosas, al Gobierno venezolano y a su principal industria, Petróleos de Venezuela (PDVSA), transar con los bonos de su deuda.

La decisión del Gobierno de EEUU que dirige Donald Trump se tomó tras la instalación de la oficialista Asamblea Constituyente, creada el pasado mes de agosto para redactar una nueva Constitución y que ha asumido poderes plenipotenciarios, incluidos los legislativos.