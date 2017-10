Elecciones regionales podrían definir el futuro del diálogo en Venezuela

El futuro del diálogo "va a depender de la actuación posterior de quienes están en el poder, porque el Gobierno no sabe perder, ellos o se inventan trampas o se inventan instituciones gubernamentales paralelas en los estados donde perdieron (…) entonces el diálogo va a depender de carácter democrático de quienes están en el Gobierno", dijo a Sputnik el diputado opositor Ángel Medina.

Representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) iniciaron el 15 de septiembre una fase exploratoria del diálogo.

El proceso quedó suspendido el 27 de septiembre cuando la oposición se negó a participar en una segunda cita en República Dominicana y exigió a Maduro remover "obstáculos" para seguir avanzando.

Para el oficialismo, la oposición buscará "generar violencia" tras los comicios de este domingo, para repetir los hechos que se registraron entre abril y julio de este año, cuando protestas antigubernamentales dejaron 124 muertos y miles de heridos.

"La oposición buscará cantar fraude para generar violencia, para tratar dar a la oposición internacional lo que espera y así acabar con el diálogo y pedir más sanciones económicas para asfixiar al país; es posible que sea eso lo que ocurra después del 15 de octubre", anticipó el diputado constituyente Julio Chávez, en entrevista con Sputnik.

Sin embargo, el portavoz del oficialismo para el diálogo, Jorge Rodríguez, aseguró el 10 de octubre en su programa transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión que, después de las elecciones, el Gobierno y la oposición firmarán un acuerdo de convivencia.

"Después de las elecciones nos vamos a sentar a terminar de cerrar el acuerdo de convivencia en el que ya hemos avanzado muchísimo los sectores de la derecha venezolana y las fuerzas de la revolución" en las reuniones de diálogo realizadas en República Dominicana.

Maduro adelantó que se trata de un acuerdo que estaría avanzado en 95%.

Sin embargo, la oposición negó que exista algún avance en el proceso.

"Nosotros no sabemos nada de diálogo, no hay diálogo, y si algunos pocos partidos se han reunido con el Gobierno, bueno, que ellos asuman su responsabilidad, pero nosotros desde el Movimiento Progresista de Venezuela y los demás partidos que conforman la MUD no hemos discutido en su seno nada sobre ningún diálogo con el Gobierno", dijo el parlamentario opositor Simón Calzadilla a Sputnik.

El portavoz de la MUD para el diálogo, Luis Florido, negó que exista avance en algún acuerdo y aseguró que no hay programada ninguna reunión para después de los comicios de este domingo.

¿Por qué después?

Desde el ala opositora afirman que la decisión de dejar el diálogo para después de las elecciones responde a la necesidad de observar que el Gobierno mantenga una "actitud democrática" en los comicios.

Mientras, desde el oficialismo señalan que la oposición decidió postergar el diálogo para evitar que les afectara en la campaña electoral.

"Ellos han generado tanta radicalización en sus seguidores que ir a un proceso de diálogo les trae como consecuencia un incremento en la abstención", dijo a Sputnik el ministro de Educación e integrante de la comisión del Gobierno para el diálogo, Elías Jaua.

En estas versiones existen dos verdades a medias, apuntó Giovanna De Michele, especialista en escenarios de negociación, en declaraciones ofrecidas a esta agencia.

"Es cierto que la oposición no quiere negociar ahora para que eso no incida en la participación del próximo domingo, pero también el Gobierno tiene una necesidad imperativa de anunciar el proceso de negociación para lograr ese propósito de incrementar la abstención y sentar las bases de lo que podría ser la negociación después del 15 de octubre", expuso.

De Michele, directora de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, cree que en esta fase del proceso de diálogo la oposición tiene como elementos de negociación importantes las sanciones contra el Gobierno y las advertencias nuevas medidas, no solo de parte de EEUU y de la Unión Europea, sino también de otros gobiernos.

De Michele destacó que a medida que el Gobierno esté más acorralado se va a sentir más obligado a sentarse a buscar una salida negociada a la crisis.

"Es una situación bastante cuesta arriba, y la oposición ha venido jugando a acorralar al Gobierno, a la oposición le interesa que con el transcurrir del tiempo el Gobierno vaya perdiendo más espacio de maniobra, en cuanto a su popularidad a nivel interno y su popularidad a nivel internacional y ahora en cuanto a su capacidad financiera", acotó.

En el proceso electoral del 15 de octubre, expuso la especialista, están en juego 23 gobernaciones, pero más allá de eso, podría definirse el futuro del diálogo en Venezuela.

Con ella coincidió Miguel Herrera, estudiante de ciencias políticas de la misma universidad.

"El diálogo entre el Gobierno y la oposición está trancado, y creo que las expectativas están puestas en la elección del domingo; si la oposición no gana en un número importante de estados dirá que hubo fraude y creo que volverá la calle, pero quizá si logran un punto intermedio podrán dialogar", dijo Herrera a Sputnik.

La última encuesta de la consultora Venebarómetro, divulgada el domingo, señala que la oposición cuenta con 62,3% de las intenciones de voto entre los electores que se muestran "muy dispuestos" a ir a sufragar, contra 27,5% del Gobierno.